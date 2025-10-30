Millionen-Diebstahl erschüttert Weltverband

„Zu viele Organisationen kehren Vorfälle wie diesen unter den Teppich“, sagte der 69 Jahre alte Brite. Beschäftigungsverhältnisse würden mit begrenzten Informationen beendet, sodass die Täter ihr Werk in anderen Organisationen fortsetzen könnten. „Wir sind nicht eine solche Art von Organisation“, sagte Coe. „Das ist nicht angenehm, aber es ist wichtig, dass wir das Richtige tun.“