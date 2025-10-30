Jetzt fix: Teichtmeister bleibt vorerst in Anstalt

Wird bedingte Strafe umgewandelt?

Die Krisenintervention, in der Teichtmeister therapiert und beobachtet wird, darf nicht mehr als drei Monate dauern, sprich bis längstens 28. Jänner. In dieser Zeit muss der frühere TV-Kommissar zittern. Denn innerhalb dieser Frist wird Apostol entscheiden, ob der wegen Besitz und Herstellung von Kinderponografie am 5. September 2023 bedingt verurteilte 46-Jährige auf unbestimmte Zeit untergebracht werden muss oder die Anstalt wieder verlassen darf. Im ersteren Fall würde die bedingte Unterbringung in eine unbedingte umgewandelt werden – dann bleibt er in der Anstalt, bis seine psychische Erkrankung ihn nicht mehr gefährlich macht.