Blutiger Einbruch durch Fenster: Pärchen gefasst

Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Freundin aus Bosnien und Herzegowina sollen am Mittwoch für Aufsehen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Neubau gesorgt haben. Das Duo steht im Verdacht, eine Fensterscheibe eingeschlagen und in eine Wohnung eingestiegen zu sein – mitten am helllichten Tag!