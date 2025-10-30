Blutiger Einbruch durch Fenster: Pärchen gefasst

Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Freundin aus Bosnien und Herzegowina sollen am Mittwoch für Aufsehen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Neubau gesorgt haben. Das Duo steht im Verdacht, eine Fensterscheibe eingeschlagen und in eine Wohnung eingestiegen zu sein – mitten am helllichten Tag!
Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Szene und reagierte blitzschnell: Er verständigte sofort die Polizei. Nur wenig später trafen die Beamten ein – und stießen auf ein chaotisches Bild ...
Festnahme nach Einbruch
Im Innenhof konnte der 30-Jährige gestellt werden, mit Blut an den Händen – offenbar von den Glasscherben verletzt. Seine Partnerin befand sich noch in der Wohnung. Beide wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen.
Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte übernommen.
