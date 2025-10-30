Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Nachbar beobachtet

Blutiger Einbruch durch Fenster: Pärchen gefasst

Wien
30.10.2025 12:54
Der Mann dürfte das Fenster mit seinen Händen eingeschlagen haben (Symbolbild).
Der Mann dürfte das Fenster mit seinen Händen eingeschlagen haben (Symbolbild).(Bild: Eugen Wais)

Ein 30-jähriger Österreicher und seine 40-jährige Freundin aus Bosnien und Herzegowina sollen am Mittwoch für Aufsehen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Neubau gesorgt haben. Das Duo steht im Verdacht, eine Fensterscheibe eingeschlagen und in eine Wohnung eingestiegen zu sein – mitten am helllichten Tag!

0 Kommentare

Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Szene und reagierte blitzschnell: Er verständigte sofort die Polizei. Nur wenig später trafen die Beamten ein – und stießen auf ein chaotisches Bild ...

Festnahme nach Einbruch
Im Innenhof konnte der 30-Jährige gestellt werden, mit Blut an den Händen – offenbar von den Glasscherben verletzt. Seine Partnerin befand sich noch in der Wohnung. Beide wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte übernommen. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Wien
Über Weihnachten?
Jetzt fix: Teichtmeister bleibt vorerst in Anstalt
Von Nachbar beobachtet
Blutiger Einbruch durch Fenster: Pärchen gefasst
Polizei gab Schuss ab
Bewaffneter drohte: „Ich will im Kampf sterben“
Live in der Simm City
Samra: Feuer über Wien – aber mit leiserer Flamme
Wieder positive Zahlen
Austrian Airlines erzielte mehr Umsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf