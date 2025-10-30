Betrunkener fällt in Fleischerei, mampft Wurst auf

Komplette Gelbwurst fehlte

Die Filialleiterin zeigte sich am Morgen nach dem Vorfall überrascht: „Die Person lag einfach bei uns im Laden.“ Sie wurde kurz nach Mitternacht von der Polizei informiert und berichtete von einem beschädigten Taubennetz und einer zerstörten Ladentür. Aus dem Kühlraum fehlte eine komplette Gelbwurst, die sie später wiederfand, sowie eine rote Wurst, deren angeknabberte Zipfel am Verkaufstresen entdeckt wurden.