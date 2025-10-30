Carys Douglas: Wow-Auftritt in Mamas altem Kleid

„Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Mir geht‘s gut, heute Abend bin ich mit meiner Tochter hier“, erklärte Douglas gut gelaunt. Seine Tochter Carys sah an diesem Abend aber auch besonders fesch aus.

Carys trug Mamas 20 Jahre altes Kleid

Die 22-Jährige hatte sich für die Charity-Gala nämlich ein ganz besonderes Kleid ausgesucht – nämlich ein schwarzes Slipdress mit Spitzendekolleté, das niemand Geringeres als ihre berühmte Mutter Catherine Zeta-Jones vor 20 Jahren bei einer Promi-Veranstaltung in der Rock and Roll Hall of Fame getragen hatte.