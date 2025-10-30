Carys Douglas: Wow-Auftritt in Mamas altem Kleid

Dass Papa Michael Douglas am Mittwochabend mit stolz geschwellter Brust über den roten Teppich der „Icons of Culture“-Gala in New York schritt, hat einen guten Grund. Der Hollywoodstar brachte zu der Veranstaltung, die zu Ehren von Diane von Fürstenberg abgehalten wurde, nämlich seine schöne Tochter Carys mit. Und die trug ein ganz besonderes Kleid.
„Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Mir geht‘s gut, heute Abend bin ich mit meiner Tochter hier“, erklärte Douglas gut gelaunt. Seine Tochter Carys sah an diesem Abend aber auch besonders fesch aus.
Carys trug Mamas 20 Jahre altes Kleid
Die 22-Jährige hatte sich für die Charity-Gala nämlich ein ganz besonderes Kleid ausgesucht – nämlich ein schwarzes Slipdress mit Spitzendekolleté, das niemand Geringeres als ihre berühmte Mutter Catherine Zeta-Jones vor 20 Jahren bei einer Promi-Veranstaltung in der Rock and Roll Hall of Fame getragen hatte.
Erst kürzlich hatte Carys in einem Interview mit dem „People“-Magazin verraten, dass sie sich sehr gern am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient. „Ich liebe Vintage-Kleidung. Ich kaufe eigentlich kaum etwas, Fast Fashion interessiert mich nicht – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.“
Carys stibitzt gerne Mamas Kleidung
Und fügte hinzu: „Deshalb habe ich großes Glück, dass ich einen so wundervollen Kleiderschrank habe, aus dem ich mir Sachen aussuchen kann.“ Allerdings gab die Promi-Tochter zu, dass sie es dabei manchmal „ein bisschen übertreibt“. Lachend erzählte Carys: „Mama fragt dann: ,Ist das meine Tasche?‘ Und ich so: ,Ich weiß nicht … glaube nicht.‘“
Die angehende Schauspielerin hat einen Abschluss in Film und Internationalen Beziehungen und hofft, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten. „Ich habe schon als Kind Theater gespielt. Ich habe Schauspiel zwar nie offiziell studiert, aber ich bin froh, mich jetzt in einem kreativen, künstlerischen Umfeld zu bewegen – hoffentlich ergibt sich daraus mehr“, verriet Carys.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.