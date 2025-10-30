Vorteilswelt
Papa-Douglas stolz

Carys Douglas: Wow-Auftritt in Mamas altem Kleid

Star-Style
30.10.2025 15:44
Carys begleitete Michael Douglas zu einer Promi-Veranstaltung auf den roten Teppich.
Carys begleitete Michael Douglas zu einer Promi-Veranstaltung auf den roten Teppich.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Dass Papa Michael Douglas am Mittwochabend mit stolz geschwellter Brust über den roten Teppich der „Icons of Culture“-Gala in New York schritt, hat einen guten Grund. Der Hollywoodstar brachte zu der Veranstaltung, die zu Ehren von Diane von Fürstenberg abgehalten wurde, nämlich seine schöne Tochter Carys mit. Und die trug ein ganz besonderes Kleid.

„Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Mir geht‘s gut, heute Abend bin ich mit meiner Tochter hier“, erklärte Douglas gut gelaunt. Seine Tochter Carys sah an diesem Abend aber auch besonders fesch aus.

Carys trug Mamas 20 Jahre altes Kleid
Die 22-Jährige hatte sich für die Charity-Gala nämlich ein ganz besonderes Kleid ausgesucht – nämlich ein schwarzes Slipdress mit Spitzendekolleté, das niemand Geringeres als ihre berühmte Mutter Catherine Zeta-Jones vor 20 Jahren bei einer Promi-Veranstaltung in der Rock and Roll Hall of Fame getragen hatte.

Carys mit Papa Michael Douglas
Carys mit Papa Michael Douglas(Bild: AP/Evan Agostini)

Erst kürzlich hatte Carys in einem Interview mit dem „People“-Magazin verraten, dass sie sich sehr gern am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient.  „Ich liebe Vintage-Kleidung. Ich kaufe eigentlich kaum etwas, Fast Fashion interessiert mich nicht – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.“ 

Das Kleid trug auch schon Catherine Zeta-Jones vor 20 Jahren.
Das Kleid trug auch schon Catherine Zeta-Jones vor 20 Jahren.(Bild: APA/Scott Gries / Getty Images North America / AFP)

Carys stibitzt gerne Mamas Kleidung
Und fügte hinzu: „Deshalb habe ich großes Glück, dass ich einen so wundervollen Kleiderschrank habe, aus dem ich mir Sachen aussuchen kann.“ Allerdings gab die Promi-Tochter zu, dass sie es dabei manchmal „ein bisschen übertreibt“. Lachend erzählte Carys: „Mama fragt dann: ,Ist das meine Tasche?‘ Und ich so: ,Ich weiß nicht … glaube nicht.‘“

Die angehende Schauspielerin hat einen Abschluss in Film und Internationalen Beziehungen und hofft, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten. „Ich habe schon als Kind Theater gespielt. Ich habe Schauspiel zwar nie offiziell studiert, aber ich bin froh, mich jetzt in einem kreativen, künstlerischen Umfeld zu bewegen – hoffentlich ergibt sich daraus mehr“, verriet Carys.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Folgen Sie uns auf