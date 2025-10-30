Opposition: Misstrauensantrag gegen Doskozil

SPÖ-Klubchef Fürst spricht von „Angstmacherei“

Der Konter auf die Ausführungen der Opposition ließ nicht lange auf sich warten: „Das Burgenland steht solide da“, erklärte SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Man habe stabile Finanzen, wachsende Vermögenswerte und investiere gezielt in die Lebensqualität der Menschen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern liege das Burgenland mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 5480 Euro im Mittelfeld. Von 2020 bis 2024 seien zudem die Vermögenswerte des „Konzerns Burgenland“ um rund 1,6 Milliarden Euro gestiegen. Fürst kritisierte außerdem die „Angstmacherei“ der Opposition: „Wenn man die Aussagen von ÖVP und FPÖ glauben würde, müsste das Land längst bankrott sein.“ Laut Fürst sei das Burgenland auch beim Thema Transparenz Vorreiter.