10-Millionen-Euro-Pleite: Holzhändler schließt

Mehrere Kreditschutzverbände wie der KSV1870 und Creditreform informieren über das nun auf Eigenantrag eingeleitete Konkursverfahren am Salzburger Landesgericht. 42 Dienstnehmer sind von der Pleite der Weiss GmbH betroffen. Die Belastungen aus dem im Vorjahr eingeleiteten und mit einer 20-Prozent-Quote abgeschlossenen Sanierungsverfahren waren letztlich zu stark für die Flachauer Holz-Firma: So hat der Abgang von Schlüsselarbeitskräften zu einem Geschäftseinbruch geführt. Mietkosten aufgrund der Anmietung von Liegenschaften, die insolvenzbedingt im Vorjahr verkauft werden mussten, drückten genauso auf die Bilanz wie der Ausfall einiger Aufträge, heißt es zu den Insolvenzursachen.