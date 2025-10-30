10-Millionen-Euro-Pleite: Holzhändler schließt

Die nächste Firmenpleite trifft Salzburg: Die Weiss GmbH mit Sitz in Flachau hat erneut Insolvenz angemeldet. Bereits im Vorjahr war ein Insolvenzverfahren über den Pongauer Holzhändler eröffnet worden. Doch die angestrebte Sanierung wurde nicht geschafft, das seit 1965 bestehende Unternehmen wird geschlossen.
Mehrere Kreditschutzverbände wie der KSV1870 und Creditreform informieren über das nun auf Eigenantrag eingeleitete Konkursverfahren am Salzburger Landesgericht. 42 Dienstnehmer sind von der Pleite der Weiss GmbH betroffen. Die Belastungen aus dem im Vorjahr eingeleiteten und mit einer 20-Prozent-Quote abgeschlossenen Sanierungsverfahren waren letztlich zu stark für die Flachauer Holz-Firma: So hat der Abgang von Schlüsselarbeitskräften zu einem Geschäftseinbruch geführt. Mietkosten aufgrund der Anmietung von Liegenschaften, die insolvenzbedingt im Vorjahr verkauft werden mussten, drückten genauso auf die Bilanz wie der Ausfall einiger Aufträge, heißt es zu den Insolvenzursachen.
Unternehmen macht dicht
Noch im Vorjahr hatte der Holzhändler den Personalstand (damals 107 Mitarbeiter) verringert und das Waren-Lager abgebaut, um die Quotenzahlungen zu sichern. Letztlich reichte es nicht aus.
Ein Minus von rund 10 Millionen Euro steht einem Plus von knapp einer Million Euro gegenüber. Das Unternehmen werde deshalb geschlossen, heißt es von den Kreditschutzverbänden.
