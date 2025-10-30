Brisanter Bericht! Star-Revolte bei Real Madrid?

Die Folge: Viele Starspieler sind sauer. „Einige von ihnen haben so viel gewonnen, ohne all diese Dinge zu tun – und als sie ihnen nun auferlegt wurden, haben sie sich beschwert. Das ist kein Geheimnis, manche Fälle sind sogar öffentlich bekannt. Es ist normal – vor allem bei denen, die früher unantastbar waren“. Doch der Erfolg gibt Alonso bislang recht …