Brisanter Bericht! Star-Revolte bei Real Madrid?

Den Clasico gegen den FC Barcelona gewonnen, auf Platz eins in der Liga und in der Champions League noch makellos – doch trotz alledem herrscht offenbar dicke Luft bei Real Madrid. Wenn man einem Bericht von „The Athletic“ Glauben schenken darf, gibt es eine Star-Revolte gegen Trainer Xabi Alonso.
„Im Kabinentrakt von Madrid soll sich ein Gefühl der Frustration breitgemacht haben. Viele erfahrene Akteure fühlten sich respektlos behandelt und unzufrieden“, werden mehrere Quellen zitiert. Der Grund: Die neuen Methoden und Regeln von Cheftrainer Xabi Alonso.
„Xabi hat versucht, im Alltag für mehr Disziplin und Ordnung zu sorgen – mit einer strengeren Kontrolle der Zeitpläne, mehr Arbeit im Kraftraum zur Verletzungsprävention sowie Gruppen- und Einzelsitzungen zur Videoanalyse“, berichtet ein Insider. Zudem darf sich nur mehr eine begrenzte Anzahl an Personen vor Spielen im Umfeld der Mannschaft aufhalten. Das betrifft die Familie, Freunde und Berater.
„Er hält sich für Pep Guardiola“
Im Vergleich zu seinem Vorgänger Carlo Ancelotti gebe es nun weniger Freiheiten für Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Co. „Er hält sich für Pep Guardiola, aber im Moment ist er nur Xabi“, heißt es von Quellen aus dem direkten Umfeld der Mannschaft.
Die Folge: Viele Starspieler sind sauer. „Einige von ihnen haben so viel gewonnen, ohne all diese Dinge zu tun – und als sie ihnen nun auferlegt wurden, haben sie sich beschwert. Das ist kein Geheimnis, manche Fälle sind sogar öffentlich bekannt. Es ist normal – vor allem bei denen, die früher unantastbar waren“. Doch der Erfolg gibt Alonso bislang recht …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.