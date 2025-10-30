Kampf um WM! Serbien präsentiert neuen Teamchef

Veljko Paunovic ist am Donnerstag als neuer Fußball-Teamchef Serbiens vorgestellt worden. Der ehemalige Trainer von Real Oviedo folgt auf Dragan Stojkovic, der nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der WM-Qualifikation zurückgetreten war.
Der 48-jährige Paunovic hatte Serbiens U20-Team bei der WM 2015 zum Titel geführt, bei Aufsteiger Oviedo war er vor drei Wochen nach schlechtem Saisonstart in der spanischen Liga entlassen worden.
In den WM-Qualifikation haben die Serben in Gruppe K hinter England und Albanien keine Chance mehr auf ein Direkt-Ticket. Ein Play-off-Platz ist aber noch möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.