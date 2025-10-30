Helfer meißelten „Crazy“ hinter Kachelofen frei

Am Donnerstag blieb die Katze „Crazy“ bei ihrem Zuhause in Fürstenfeld in einem Spalt zwischen Mauer und Kachelofen stecken. Die Feuerwehrkräfte befreiten sie, indem sie Kacheln von der Wand abschlugen.
Zu einem tierischen Einsatz wurde am Donnerstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld gerufen: Katzenbesitzer alarmierten sie, weil ihre geliebte „Crazy“ hinter dem Kachelofen stecken geblieben war. Das Tier maunzte verzweifelt und konnte sich nicht mehr aus der misslichen Lage befreien.
Zuerst versuchten es die Florianis mit Spülmittel, doch die Katze bewegte sich keinen Zentimeter. Auch mit den Armen war sie nicht zu fassen. Also griffen die Helfer zu Hammer und Meißel, um Kacheln von der Wand zu lösen. So konnten sie das Tier bergen und den erleichterten Besitzern übergeben. Zur Überprüfung ging es anschließend noch zum Tierarzt.
