Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diözesanes Weingut

Erster Jahrgang: Bischof weiht Severus, den I.

Burgenland
10.11.2025 19:48
Der erste Jahrgang des Bischöflichen Weingutes.
Der erste Jahrgang des Bischöflichen Weingutes.(Bild: Reinhard Judt)

Wein soll daran erinnern, dass Freude und Gemeinschaft wachsen dürfen.

0 Kommentare

Die Verbindung von Kirche und Wein hat eine lange Geschichte, die in vielen Regionen sichtbar ist – von den Augustiner-Chorherren über das Stift Klosterneuburg bis hin zur Abtei Pannonhalma. Auch die Diözese Eisenstadt besaß bereits unter Bischof Stefan László ein kleines Weingut. Um diese Tradition neu aufleben zu lassen, ersteigerte die Diözese vor genau einem Jahr das etablierte und biologisch zertifizierte Weingut Schützenhof in Deutsch Schützen am Eisenberg, das bis zu diesem Zeitpunkt von Top-Winzer Markus Faulhammer bewirtschaftet wurde und vorwiegend die autochthonen Rebsorten Blaufränkisch, Rotburger, Merlot und Pinot Noir umfasste.

Bgm. T. Steiner, Vize-Landeschefin A. Haider-Wallner, Bischof Ä. Zsifkovics, LR D. Winkler und ...
Bgm. T. Steiner, Vize-Landeschefin A. Haider-Wallner, Bischof Ä. Zsifkovics, LR D. Winkler und R. Hergovich.(Bild: Reinhard Judt)

Nicht nur Messwein, sondern auch für Weinliebhaber
Gestern wurde der erste Wein des Bischöflichen Weingutes, das sich inzwischen „Martinus“ nennt, von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics gesegnet und anschließend im Martinsstüberl der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um eine weiße Cuvée mit dem biblischen Namen „Severus“. Der edle Tropfen wird künftig nicht nur als Messwein dienen, sondern ist ab sofort auch für Weinliebhaber im Martinsshop am Bischofshof in einer limitierten Stückzahl erhältlich. Preis pro Flasche: 15 Euro. „Mit diesem Wein halten wir mehr als nur ein Produkt in Händen – wir sehen die Frucht von Geduld, Hingabe und Segen. Möge dieser erste Jahrgang Menschen verbinden und zum Ausdruck werden für Dankbarkeit und Lebensfreude“, meinte Bischof Zsifkovics.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EisenstadtStift KlosterneuburgDeutsch Schützen
Wein
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Güssing
3° / 14°
Symbol wolkig
Mattersburg
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
173.230 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
118.555 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.815 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Burgenland
Trotz hoher Preise
Thermen immer beliebtere Alternative zu Flugreisen
Wieder Ross krank
Das Drama um die vergifteten Pferde geht weiter
Einbruch im Burgenland
Warum U-Häftlinge im Stockbett lieber unten liegen
Auf A4 gestoppt
Wilde Raser sind ihre Führerscheine jetzt los
Jetzt Tickets sichern!
Ticket-Rekord bei „Maria Theresia – Das Musical“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf