Erster Jahrgang: Bischof weiht Severus, den I.

Nicht nur Messwein, sondern auch für Weinliebhaber

Gestern wurde der erste Wein des Bischöflichen Weingutes, das sich inzwischen „Martinus“ nennt, von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics gesegnet und anschließend im Martinsstüberl der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um eine weiße Cuvée mit dem biblischen Namen „Severus“. Der edle Tropfen wird künftig nicht nur als Messwein dienen, sondern ist ab sofort auch für Weinliebhaber im Martinsshop am Bischofshof in einer limitierten Stückzahl erhältlich. Preis pro Flasche: 15 Euro. „Mit diesem Wein halten wir mehr als nur ein Produkt in Händen – wir sehen die Frucht von Geduld, Hingabe und Segen. Möge dieser erste Jahrgang Menschen verbinden und zum Ausdruck werden für Dankbarkeit und Lebensfreude“, meinte Bischof Zsifkovics.