Holen die „Königlichen“ Florian Wirtz nach Madrid?

Geht Florian Wirtz‘ England-Kapitel bereits nach einer Saison zu Ende? Während der deutsche Teamspieler beim FC Liverpool bislang nicht so richtig in Fahrt kommt, soll Real Madrid laut „Defensa Central“ am Offensiv-Profi interessiert sein.
Nach zehn Pflichtspiel-Einsätzen wartet Wirtz, der im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt war, noch immer auf seinen ersten Treffer für die „Reds“. Seine ersten Monate beim englischen Meister wird sich der 22-Jährige wohl anders vorgestellt haben und auch in Expertenkreisen wird Kritik laut. Jamie Carragher etwa sprach sich unlängst dafür aus, den Neuzugang auf die Bank zu setzen und auch Wayne Rooney ist der Meinung, Wirtz schade dem Klub aktuell mehr als er der Truppe von Arne Slot helfen könne.
Alte Bekannte
Sollte die Formkurve nicht bald nach oben gehen, scheint ein Abschied im Sommer nicht ausgeschlossen. Als potenzieller Interessent wird Real Madrid genannt. Trainer Xabi Alonso, der 2024 gemeinsam mit Wirtz deutscher Meister wurde, soll seinen ehemaligen Schützling auf der Wunschliste haben.
Der Baske weiß genau, welche Hebel er im Umgang mit dem deutschen Edel-Techniker zu betätigen hat und dürfte in Wirtz Toni Kroos‘ Nachfolger sehen. Bis zu einem etwaigen Wechsel ist es jedoch noch ein langer Weg – und wer weiß: vielleicht ist Wirtz im Sommer ja gar nicht mehr aus der Startelf der „Reds“ wegzudenken ...
