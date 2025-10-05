Holen die „Königlichen“ Florian Wirtz nach Madrid?

Nach zehn Pflichtspiel-Einsätzen wartet Wirtz, der im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt war, noch immer auf seinen ersten Treffer für die „Reds“. Seine ersten Monate beim englischen Meister wird sich der 22-Jährige wohl anders vorgestellt haben und auch in Expertenkreisen wird Kritik laut. Jamie Carragher etwa sprach sich unlängst dafür aus, den Neuzugang auf die Bank zu setzen und auch Wayne Rooney ist der Meinung, Wirtz schade dem Klub aktuell mehr als er der Truppe von Arne Slot helfen könne.