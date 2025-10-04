Haare ab! So sieht Kim Kardashian nicht mehr aus!

Neue Frisur, neuer Wow-Moment! Kim Kardashian (44) hat es wieder geschafft, die Modewelt in Atem zu halten. Bei der Maison Alaïa Fashion Show in der französischen Hauptstadt zeigte sich der Reality-Superstar mit einem Look, den wirklich niemand erwartet hatte: ihre endlos lange Glamour-Mähne ist ab! Sieht sie jetzt aus wir Mama Kris Jenner?