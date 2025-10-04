Vorteilswelt
Radikaler Haircut

Haare ab! So sieht Kim Kardashian nicht mehr aus!

Society International
04.10.2025 11:53
Eine lange dunkle Mähne ist der klassische Kim-Kardashian-Look, auch wenn sie ihn immer wieder ...
Eine lange dunkle Mähne ist der klassische Kim-Kardashian-Look, auch wenn sie ihn immer wieder radikal ändert! So wie jetzt!

Neue Frisur, neuer Wow-Moment! Kim Kardashian (44) hat es wieder geschafft, die Modewelt in Atem zu halten. Bei der Maison Alaïa Fashion Show in der französischen Hauptstadt zeigte sich der Reality-Superstar mit einem Look, den wirklich niemand erwartet hatte: ihre endlos lange Glamour-Mähne ist ab! Sieht sie jetzt aus wir Mama Kris Jenner?

Die Selfmade-Millionärin saß natürlich – wie es sich für Kim K. gehört – in der Front Row. Ihr Outfit: ein schulterfreies, bodenlanges Kleid, das jede Kurve perfekt in Szene setzte, kombiniert mit rasiermesserscharfen Stilettos.

Kim? Oder Kris?
Fans trauten ihren Augen kaum, als Kim die Show betrat. Mit der neuen Frisur erinnert sie verblüffend an ihre Mutter Kris Jenner (68) – die für ihren ikonischen Kurzhaarschnitt berühmt ist. Social Media reagierte sofort: „Sieht aus wie Kris 2.0!“, schrieb ein Follower. Ein anderer: „Ich musste zweimal hinschauen!“

Kim präsentierte ihren Cut selbst auf Fotos auf Instagram – hier das Posting: 

Insta-Hype um den neuen Look
Natürlich ließ es sich Kim nicht nehmen, ihren radikalen Style-Wechsel auf Instagram zu präsentieren. Unter die Fotos ihres Pariser Auftritts schrieb sie schlicht: „New era.“ Binnen Minuten überfluteten Likes und Kommentare ihr Profil. Unter den ersten Gratulanten: Lauren Sánchez Bezos (54) – die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Ihr Kommentar: „Love (Liebe)“.

Fashion-Welt in Aufruhr
Während Designer und Fans gleichermaßen über Kims Mut zum Schnitt diskutieren, bleibt eines klar: Keiner inszeniert einen Style-Schock so perfekt wie Kim Kardashian. Ob echter Haarschnitt oder clever platzierte Perücke – Kim hat wieder einmal bewiesen, dass sie weiß, wie man das Rampenlicht richtig nutzt.

Und Mama Kris, berühmt für ihre Kurzhaarfrisuren, dürfte beim Anblick ihrer „Mini-Me“-Tochter ganz besonders stolz gelächelt haben.

