„Grey‘s Anatomy“-Star Eric Dane an ALS erkrankt

Dane will „weiterarbeiten“

Dane, der als Dr. Mark Sloan bzw. „McSexy“ in der beliebten Arztserie zum Kult wurde, ist aktuell in „Euphoria“ als Cal Jacobs zu sehen. Er werde trotz der schockierenden Diagnose auch in der 3. Staffel der HBO-Hitserie, für die die Dreharbeiten in der nächsten Woche beginnen, mitspielen, erklärte er.