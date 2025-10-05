Vorteilswelt
In Haus eingeschlossen

Brand auf Bauernhof: Knistern riss Mann aus Schlaf

Tirol
05.10.2025 11:49
Mitten in der Nacht kam es zu dem Feuerwehreinsatz in Tannheim.
Mitten in der Nacht kam es zu dem Feuerwehreinsatz in Tannheim.(Bild: ZOOM Tirol)

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag in Tannheim im Tiroler Bezirk Reutte ab: Bei einem Bauernhof war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Bewohner (54) wurde durch lautes Knistern aus dem Schlaf gerissen und versuchte noch, den Brand selbst zu löschen – vergeblich. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden.

0 Kommentare

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können! Kurz nach 1 Uhr nachts wurde der 54-jährige Bewohner des Bauernhofes in Tannheim durch das laute Knistern regelrecht aus dem Schlaf gerissen. „Als der Mann nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass in einem Zimmer im Erdgeschoss ein Brand ausgebrochen war“, heißt es vonseiten der Polizei.

Bewohner von Feuerwehr geborgen
Der Bewohner habe noch selbst versucht, den Brand zu bekämpfen und zu löschen. Jedoch vergeblich. Daraufhin setzte er einen Notruf ab. Der Mann konnte das Haus inzwischen aber nicht mehr verlassen und musste von der eintreffenden Feuerwehr geborgen werden. 

Zitat Icon

Der 54-jährige Bewohner erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung.

Die Polizei

„Durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile des Hofes verhindert und bereits kurz vor zwei Uhr wieder ,Brand aus‘ gegeben werden“, so die Ermittler weiter.

54-Jähriger mit Rettung ins Spital
Der Bewohner wurde von Notarzt und Rettung vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. „Er erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung“.

Ermittlungen zur Brandursache
Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dazu seien im Gange.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

