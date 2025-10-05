Brand auf Bauernhof: Knistern riss Mann aus Schlaf

Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können! Kurz nach 1 Uhr nachts wurde der 54-jährige Bewohner des Bauernhofes in Tannheim durch das laute Knistern regelrecht aus dem Schlaf gerissen. „Als der Mann nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass in einem Zimmer im Erdgeschoss ein Brand ausgebrochen war“, heißt es vonseiten der Polizei.