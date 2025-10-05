Vorteilswelt
Mehrere Stichwunden

Ehemaliger NFL-Quarterback verletzt und verhaftet

US-Sport
05.10.2025 11:53
Mark Sanchez liegt in Indianapolis im Krankenhaus.
Mark Sanchez liegt in Indianapolis im Krankenhaus.(Bild: AP/Kyusung Gong)

Wirbel um den ehemaligen NFL-Quarterback und heutigen TV-Experten Mark Sanchez. Wie der Sender Fox Sports bestätigte, wurde der US-Amerikaner mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der örtlichen Polizei zufolge war der 38-Jährige zuvor nach eine Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern verhaftet worden.

Ursprünglich war Sanchez nach Indianapolis gereist, um dort am Sonntag das Spiel zwischen den Colts und den Las Vegas Raiders zu kommentieren, daraus wird allerdings nicht, stattdessen wurde er mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht.

Betrunkene Auseinandersetzung
Der ehemalige Quarterback soll in der Nacht auf Samstag in einen Streit geraten sein, er wurde wegen Körperverletzung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet.

Mark Snachez wurde im NFL-Draft 2009 von den Jets gezogen.
Mark Snachez wurde im NFL-Draft 2009 von den Jets gezogen.(Bild: AP/Wade Payne)

Sanchez war 2009 von den New York Jets unter Vertrag genommen worden, 2014 wechselte er für zwei Jahre zu den Philadelphia Eagles. In seiner aktiven Karriere spielte der Kalifornier außerdem in Dallas, Chicago und Washington, ehe er 2018 seine Karriere beendete.

