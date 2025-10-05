Ehemaliger NFL-Quarterback verletzt und verhaftet

Wirbel um den ehemaligen NFL-Quarterback und heutigen TV-Experten Mark Sanchez. Wie der Sender Fox Sports bestätigte, wurde der US-Amerikaner mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der örtlichen Polizei zufolge war der 38-Jährige zuvor nach eine Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern verhaftet worden.