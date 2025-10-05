Ehemaliger NFL-Quarterback verletzt und verhaftet

Wirbel um den ehemaligen NFL-Quarterback und heutigen TV-Experten Mark Sanchez. Wie der Sender Fox Sports bestätigte, wurde der US-Amerikaner mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der örtlichen Polizei zufolge war der 38-Jährige zuvor nach eine Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern verhaftet worden.
Ursprünglich war Sanchez nach Indianapolis gereist, um dort am Sonntag das Spiel zwischen den Colts und den Las Vegas Raiders zu kommentieren, daraus wird allerdings nicht, stattdessen wurde er mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht.
Betrunkene Auseinandersetzung
Der ehemalige Quarterback soll in der Nacht auf Samstag in einen Streit geraten sein, er wurde wegen Körperverletzung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet.
Sanchez war 2009 von den New York Jets unter Vertrag genommen worden, 2014 wechselte er für zwei Jahre zu den Philadelphia Eagles. In seiner aktiven Karriere spielte der Kalifornier außerdem in Dallas, Chicago und Washington, ehe er 2018 seine Karriere beendete.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.