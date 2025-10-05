Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week

Ein Engel in Couture – aber wo war Prinz Harry?

In einer fließenden, langärmeligen weißen Tunikabluse, einem dramatischen Cape und passender Hose (siehe Video oben) setzte die „With Love, Meghan“-Ikone ein echtes Fashion-Statement. Schwarze spitze Heels und eine schlichte schwarze Clutch sorgten für den kontrastreichen Feinschliff, während diamantene Ohrstecker ihren Glamour unterstrichen. Ihr Haar: ein super-sleeker Dutt! Ihr Make-up: taufrisch und dezent.