Echte Überraschung!

Meghan erstmals bei der Paris Fashion Week

Royals
05.10.2025 11:35

Das ist mal eine echte Überraschung: Herzogin Meghan tauchte am Samstagabend plötzlich auf der Paris Fashion Week auf. Sie besuchte die Show von Balenciaga. 

Die Herzogin von Sussex, bekannt für ihre Liebe zum cleanen Stil, erschien zur Balenciaga-Show in einem komplett weißen, Ensemble.

Ein Engel in Couture – aber wo war Prinz Harry?
In einer fließenden, langärmeligen weißen Tunikabluse, einem dramatischen Cape und passender Hose (siehe Video oben) setzte die „With Love, Meghan“-Ikone ein echtes Fashion-Statement. Schwarze spitze Heels und eine schlichte schwarze Clutch sorgten für den kontrastreichen Feinschliff, während diamantene Ohrstecker ihren Glamour unterstrichen. Ihr Haar: ein super-sleeker Dutt! Ihr Make-up: taufrisch und dezent.

Meghan Markle verlässt – nun in einem schwarzen Kleid – das Restaurant Sugaar in Paris – gut ...
Meghan Markle verlässt – nun in einem schwarzen Kleid – das Restaurant Sugaar in Paris – gut beschützt von einem Bodyguard.(Bild: Viennareport)

Meghan bewundert „moderne Eleganz“
Meghan kam alleine! Während Ehemann Harry (41) offenbar die Kinder und das kalifornische Zuhause hütete, unterstützte Meghan ihren „alten Freund“ Pierpaolo Piccioli, der im Juli Kreativdirektor bei Balenciaga wurde.

Ein Sprecher bestätigte die enge Designer-Freundschaft: „Sie haben über die Jahre eng zusammengearbeitet, unter anderem bei wichtigen Momenten auf der Weltbühne.“ Die Herzogin bewundere seine „moderne Eleganz“ und ihr Auftritt sei die Krönung dieser langjährigen Kunst und Freundschaft.

Herzogin Meghan in Paris
Herzogin Meghan in Paris(Bild: Viennareport)

Die Botschaft ist klar: Meghan braucht keinen Prinzen an ihrer Seite, um die größte Modenschau der Welt zu erobern. Sie hat es von „Suits“ über die Königsfamilie bis zum Fashion-First-Row-Star geschafft – ganz nach ihren eigenen Regeln!

Wird Harry das nächste Mal mit zum Schaulaufen kommen, oder gehört die Fashion Week jetzt ganz Meghan allein?

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
