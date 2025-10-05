Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock und Trauer

Beliebte TV-Moderatorin stürzt in Panik in den Tod

Society International
05.10.2025 12:19
Trauer und Schock nach dem dramatischen Tod der nigerianischen TV-Moderatorin Somtochukwu ...
Trauer und Schock nach dem dramatischen Tod der nigerianischen TV-Moderatorin Somtochukwu Christelle Maduagwu – die Polizei spricht von einer „grausamen und sinnlosen“ Tat.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/arisenewsofficial)

Fassungslosigkeit und Trauer in Nigeria: Die in dem afrikanischen Land sehr beliebte 29-jährige Nachrichtenmoderatorin „Sommi“ Somtochukwu Christelle Maduagwu ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock ihres Hauses ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte sie in Panik vor bewaffneten Räubern fliehen, die in ihr Zuhause eingedrungen waren. 

0 Kommentare

Die Behörden sprachen von einer „grausamen und sinnlosen Tat, die in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz hat“. Kollegen und Fans trauern um eine junge Frau, die mitten im Leben stand.

Wie unter anderem die „New York Post“ berichtet, wurde die Reporterin und Produzentin des Senders Arise News Channel am 29. September von der Polizei bewusstlos vor ihrem dreistöckigen Wohnhaus in der Hauptstadt Abuja aufgefunden, nachdem gewalttätige Diebe in das Haus eingebrochen waren. Ihr Tod ist so schockierend, dass nun weltweit darüber berichtet wird.

Der Sender gab die traurige Nachricht, die nun um die Welt geht, auf Instagram bekannt: 

Sprung aus dem dritten Stock – Kollegen sind fassungslos
Die populäre TV-Moderatorin wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch ihren schweren Verletzungen erlag. Die Polizei bestätigte, dass die 29-Jährige aus Panik vor den Einbrechern, die gezielt in ihr Apartment im obersten Stockwerk eingedrungen waren, aus dem Fenster gesprungen sei.

„Die Banditen stürmten gezielt in Maduagwus Wohnung“, so Polizeikommissar Ajao Adewale. Zuvor hatten die Täter bereits einen der privaten Sicherheitsmänner des Apartmentkomplexes angeschossen. „Unter diesen Bedingungen wäre Panik die Folge gewesen. Sommie befand sich im obersten Stockwerk des Gebäudes. Und aus Angst sprang sie aus dieser dritten Etage. Die Folgen sehen wir jetzt. Es ist so traurig, so unglücklich.“

„Geliebtes Mitglied“ – Sender fordert schnelle Aufklärung
Sommie Maduagwu, die auch eine erfolgreiche Juristin war, galt als „geliebtes Mitglied“ der Redaktion und wurde von Kollegen für ihren „grenzenlosen Geist“ und ihre Leidenschaft verehrt.

Ihr Sender trauert auf Instagram: „Sommies Stimme ist nun verstummt, aber ihr Geist, ihre Leidenschaft und ihr Erbe werden in unserer kollektiven Erinnerung weiterleben. Wir stehen unter Schock und fordern eine schnelle Untersuchung, die Ergreifung und strafrechtliche Verfolgung der Täter.“

Die Polizei hat umgehend eine Untersuchung des „grausamen und sinnlosen“ Einbruchs eingeleitet. Die bewaffneten Räuber sind jedoch bislang (Stand: Samstag) noch immer auf der Flucht.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Nigeria
Polizei
Instagram
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
116.880 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
104.647 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
92.710 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
901 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
868 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Society International
Schock und Trauer
Beliebte TV-Moderatorin stürzt in Panik in den Tod
Krebserkrankung
Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!
Luke, Lorelai & Co.
„Gilmore Girls“-Stars: 25 Jahre nach Serienstart!
Radikaler Haircut
Haare ab! So sieht Kim Kardashian nicht mehr aus!
Tränen vor Gericht
Diddy verurteilt – 50 Cent verspottet ihn im Netz!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf