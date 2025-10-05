Beliebte TV-Moderatorin stürzt in Panik in den Tod

Fassungslosigkeit und Trauer in Nigeria: Die in dem afrikanischen Land sehr beliebte 29-jährige Nachrichtenmoderatorin „Sommi“ Somtochukwu Christelle Maduagwu ist nach einem Sturz aus dem dritten Stock ihres Hauses ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte sie in Panik vor bewaffneten Räubern fliehen, die in ihr Zuhause eingedrungen waren.
Die Behörden sprachen von einer „grausamen und sinnlosen Tat, die in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz hat“. Kollegen und Fans trauern um eine junge Frau, die mitten im Leben stand.
Wie unter anderem die „New York Post“ berichtet, wurde die Reporterin und Produzentin des Senders Arise News Channel am 29. September von der Polizei bewusstlos vor ihrem dreistöckigen Wohnhaus in der Hauptstadt Abuja aufgefunden, nachdem gewalttätige Diebe in das Haus eingebrochen waren. Ihr Tod ist so schockierend, dass nun weltweit darüber berichtet wird.
Der Sender gab die traurige Nachricht, die nun um die Welt geht, auf Instagram bekannt:
Sprung aus dem dritten Stock – Kollegen sind fassungslos
Die populäre TV-Moderatorin wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch ihren schweren Verletzungen erlag. Die Polizei bestätigte, dass die 29-Jährige aus Panik vor den Einbrechern, die gezielt in ihr Apartment im obersten Stockwerk eingedrungen waren, aus dem Fenster gesprungen sei.
„Die Banditen stürmten gezielt in Maduagwus Wohnung“, so Polizeikommissar Ajao Adewale. Zuvor hatten die Täter bereits einen der privaten Sicherheitsmänner des Apartmentkomplexes angeschossen. „Unter diesen Bedingungen wäre Panik die Folge gewesen. Sommie befand sich im obersten Stockwerk des Gebäudes. Und aus Angst sprang sie aus dieser dritten Etage. Die Folgen sehen wir jetzt. Es ist so traurig, so unglücklich.“
„Geliebtes Mitglied“ – Sender fordert schnelle Aufklärung
Sommie Maduagwu, die auch eine erfolgreiche Juristin war, galt als „geliebtes Mitglied“ der Redaktion und wurde von Kollegen für ihren „grenzenlosen Geist“ und ihre Leidenschaft verehrt.
Ihr Sender trauert auf Instagram: „Sommies Stimme ist nun verstummt, aber ihr Geist, ihre Leidenschaft und ihr Erbe werden in unserer kollektiven Erinnerung weiterleben. Wir stehen unter Schock und fordern eine schnelle Untersuchung, die Ergreifung und strafrechtliche Verfolgung der Täter.“
Die Polizei hat umgehend eine Untersuchung des „grausamen und sinnlosen“ Einbruchs eingeleitet. Die bewaffneten Räuber sind jedoch bislang (Stand: Samstag) noch immer auf der Flucht.
