Beliebte TV-Moderatorin stürzt in Panik in den Tod

„Die Banditen stürmten gezielt in Maduagwus Wohnung“, so Polizeikommissar Ajao Adewale. Zuvor hatten die Täter bereits einen der privaten Sicherheitsmänner des Apartmentkomplexes angeschossen. „Unter diesen Bedingungen wäre Panik die Folge gewesen. Sommie befand sich im obersten Stockwerk des Gebäudes. Und aus Angst sprang sie aus dieser dritten Etage. Die Folgen sehen wir jetzt. Es ist so traurig, so unglücklich.“