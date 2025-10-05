Vorteilswelt
Strafe für 24-Jährige

KI-Streich in Deutschland endet mit Polizeieinsatz

Web
05.10.2025 11:03
Ein KI-Streich hat die deutsche Polizei auf den Plan gerufen (Symbolbild).
Ein KI-Streich hat die deutsche Polizei auf den Plan gerufen (Symbolbild).(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)

Ein scheinbar harmloser Streich mit unerwarteten Konsequenzen hat im deutschen Ahorn im Landkreis Coburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 24-Jährige wollte ihre Mutter laut Polizei „ein wenig auf den Arm nehmen“ und setzte dazu auf Künstliche Intelligenz.

Sie fügte demnach einem Videochat einen künstlich generierten Mann hinzu. In der Unterhaltung am Samstag erklärte sie, dass der Fremde in ihrer Wohnung säße, Kaffee trinke und nicht gehen wolle. Die besorgte Mutter alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor der Wohnungstür trafen die Beamten auf eine sichtlich überraschte Tochter, die sich mehrfach entschuldigte. Die 24-Jährige muss sich laut Polizei nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz wegen Belästigung der Allgemeinheit verantworten und bis zu 1000 Euro zahlen.

