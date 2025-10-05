Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anleitung via Telefon

Kollision mit Auto: Mopedlenker (16) wiederbelebt

Steiermark
05.10.2025 11:01
Der Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ flog den schwerst verletzten Jugendlichen ins ...
Der Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ flog den schwerst verletzten Jugendlichen ins Kinderzentrum des LKH Graz.(Bild: Jauschowetz Christian)

Mit schwersten Verletzungen endete am Samstagabend ein Zusammenstoß eines 16-jährigen Mopedlenkers mit einem Pkw auf der B70 in der Weststeiermark. Der Jugendliche erlitt einen Atem-Kreislauf-Stillstand und musste unter telefonischer Anleitung durch die Rettungsleitstelle reanimiert werden.

0 Kommentare

Der lebensbedrohliche Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von Edelschrott (Bezirk Voitsberg). Der 16-jährige Einheimische wollte laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle auf die Packer Bundesstraße einbiegen. Dort war eine 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw unterwegs, sie konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen.

Über Auto geschleudert und schwerst verletzt
Die Fahrzeuge kollidierten frontal, der Mopedlenker wurde über das Auto geschleudert und blieb schwerst verletzt am rechten Straßenrand liegen. Ersthelfer und die rasch herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr kümmerten sich um den Jugendlichen. Sie stellten einen Atem-Kreislauf-Stillstand fest, die Rettungsleitstelle Voitsberg-Köflach gab via Telefon Instruktionen zur Wiederbelebung, bis das Notarzt-Team eintraf.

Tatsächlich konnte der Kreislauf des 16-Jährigen wieder angeregt werden, die Mannschaften des Rettungshubschraubers „Christophorus 12“ und des Roten Kreuzes machten das Unfallopfer transportfähig. Der Hubschrauber brachte den 16-Jährigen schließlich ins Kinderzentrum des LKH Graz, wo die Ärzte nun um sein Leben kämpfen.

Einsatzkräfte kannten Opfer: Krisenhilfe auch für Retter
Laut Rotem Kreuz kannten die Einsatzkräfte den Mopedlenker persönlich, was die Umstände „besonders herausfordernd“ machte. So kümmerte sich das Kriseninterventionsteam nicht nur um die Angehörigen, sondern auch um die Retter.

Die B70 war im Unfallbereich etwa zwei Stunden gesperrt. Die 17-jährige Pkw-Lenkerin blieb zum Glück unverletzt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
114.496 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
100.945 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
91.175 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
893 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
852 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf