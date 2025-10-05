Kollision mit Auto: Mopedlenker (16) wiederbelebt

Der lebensbedrohliche Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von Edelschrott (Bezirk Voitsberg). Der 16-jährige Einheimische wollte laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle auf die Packer Bundesstraße einbiegen. Dort war eine 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw unterwegs, sie konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen.