Kollision mit Auto: Mopedlenker (16) wiederbelebt

Mit schwersten Verletzungen endete am Samstagabend ein Zusammenstoß eines 16-jährigen Mopedlenkers mit einem Pkw auf der B70 in der Weststeiermark. Der Jugendliche erlitt einen Atem-Kreislauf-Stillstand und musste unter telefonischer Anleitung durch die Rettungsleitstelle reanimiert werden.
Der lebensbedrohliche Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von Edelschrott (Bezirk Voitsberg). Der 16-jährige Einheimische wollte laut Polizei an einer unübersichtlichen Stelle auf die Packer Bundesstraße einbiegen. Dort war eine 17-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw unterwegs, sie konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen.
Über Auto geschleudert und schwerst verletzt
Die Fahrzeuge kollidierten frontal, der Mopedlenker wurde über das Auto geschleudert und blieb schwerst verletzt am rechten Straßenrand liegen. Ersthelfer und die rasch herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr kümmerten sich um den Jugendlichen. Sie stellten einen Atem-Kreislauf-Stillstand fest, die Rettungsleitstelle Voitsberg-Köflach gab via Telefon Instruktionen zur Wiederbelebung, bis das Notarzt-Team eintraf.
Tatsächlich konnte der Kreislauf des 16-Jährigen wieder angeregt werden, die Mannschaften des Rettungshubschraubers „Christophorus 12“ und des Roten Kreuzes machten das Unfallopfer transportfähig. Der Hubschrauber brachte den 16-Jährigen schließlich ins Kinderzentrum des LKH Graz, wo die Ärzte nun um sein Leben kämpfen.
Einsatzkräfte kannten Opfer: Krisenhilfe auch für Retter
Laut Rotem Kreuz kannten die Einsatzkräfte den Mopedlenker persönlich, was die Umstände „besonders herausfordernd“ machte. So kümmerte sich das Kriseninterventionsteam nicht nur um die Angehörigen, sondern auch um die Retter.
Die B70 war im Unfallbereich etwa zwei Stunden gesperrt. Die 17-jährige Pkw-Lenkerin blieb zum Glück unverletzt.
