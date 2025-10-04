Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!

Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit einigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den weltweiten Bühnen. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Gruppe mit dem Album „Definitely Maybe“ bekannt. Spätestens die zweite Platte „(What‘s The Story) Morning Glory?“ von 1995 mit Hits wie „Wonderwall“ machte Oasis weltberühmt.