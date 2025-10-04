Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!

Oasis-Legende Paul „Bonehead“ Arthurs (60) hat bekannt gegeben, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist – und deshalb mehrere Konzerte der großen Reunion-Welttournee absagen muss.
Der Kult-Gitarrist teilte die traurige Nachricht am Donnerstagabend auf X (ehemals Twitter): „Anfang des Jahres wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert. Die gute Nachricht ist: Ich spreche gut auf die Behandlung an, was es mir ermöglicht hat, bei dieser unglaublichen Tour dabei zu sein.“
Doch nun müsse er eine Pause für die nächste Behandlungsphase einlegen. Betroffen sind die Shows in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney.
Hier ist der Original-Tweet eingebunden:
„Ich bin wirklich traurig, diese Auftritte zu verpassen“, so Bonehead weiter. „Aber ich fühle mich gut – und werde pünktlich für Südamerika wieder auf der Bühne stehen. Wir sehen uns im November!“
Zweite Krebsdiagnose für den Musiker
Für den beliebten Briten ist es bereits die zweite schwere Erkrankung: Schon im April 2022 hatte Bonehead offenbart, dass bei ihm Mundhöhlenkrebs festgestellt wurde. Damals galt er nach erfolgreicher Therapie wenige Monate später als geheilt.
Fans reagierten auf die neue Nachricht mit Schock und Anteilnahme. In den Kommentarspalten auf Social Media sammelten sich binnen Stunden Tausende Genesungswünsche. Ein Fan schrieb: „Bleib stark, Bonehead – ohne dich wäre Oasis nie dasselbe!“
Ohne Bonehead keine Reunion
Der Musiker war Gründungsmitglied von Oasis und gilt als Schlüsselfigur für die überraschende Versöhnung der Gallagher-Brüder. Sowohl Liam als auch Noel Gallagher hatten den Gitarristen zu Beginn der Tour öffentlich gelobt.
Ein Insider verriet dem britischen Mirror: „Bonehead ist einer der wenigen Menschen, mit denen beide befreundet sind. Er hat sich wirklich für eine Wiedervereinigung eingesetzt – und es hat sich ausgezahlt.“
Hoffnung trotz Diagnose
Die Band reagierte sofort auf die traurige Nachricht und veröffentlichte auf dem offiziellen Oasis-Account eine emotionale Botschaft: „Wir wünschen dir alles Gute für deine Behandlung, Bonehead. Wir sehen dich in Südamerika wieder auf der Bühne!“
Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit einigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den weltweiten Bühnen. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Gruppe mit dem Album „Definitely Maybe“ bekannt. Spätestens die zweite Platte „(What‘s The Story) Morning Glory?“ von 1995 mit Hits wie „Wonderwall“ machte Oasis weltberühmt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.