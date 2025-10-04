Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krebserkrankung

Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!

Society International
04.10.2025 15:17
Paul Arthurs und Noel Gallagher bei einem Oasis-Konzert Anfang September in Pasadena.
Paul Arthurs und Noel Gallagher bei einem Oasis-Konzert Anfang September in Pasadena.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)

Oasis-Legende Paul „Bonehead“ Arthurs (60) hat bekannt gegeben, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist – und deshalb mehrere Konzerte der großen Reunion-Welttournee absagen muss.

0 Kommentare

Der Kult-Gitarrist teilte die traurige Nachricht am Donnerstagabend auf X (ehemals Twitter): „Anfang des Jahres wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert. Die gute Nachricht ist: Ich spreche gut auf die Behandlung an, was es mir ermöglicht hat, bei dieser unglaublichen Tour dabei zu sein.“

Doch nun müsse er eine Pause für die nächste Behandlungsphase einlegen. Betroffen sind die Shows in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney.

Hier ist der Original-Tweet eingebunden: 

„Ich bin wirklich traurig, diese Auftritte zu verpassen“, so Bonehead weiter. „Aber ich fühle mich gut – und werde pünktlich für Südamerika wieder auf der Bühne stehen. Wir sehen uns im November!“

Zweite Krebsdiagnose für den Musiker
Für den beliebten Briten ist es bereits die zweite schwere Erkrankung: Schon im April 2022 hatte Bonehead offenbart, dass bei ihm Mundhöhlenkrebs festgestellt wurde. Damals galt er nach erfolgreicher Therapie wenige Monate später als geheilt.

Fans reagierten auf die neue Nachricht mit Schock und Anteilnahme. In den Kommentarspalten auf Social Media sammelten sich binnen Stunden Tausende Genesungswünsche. Ein Fan schrieb: „Bleib stark, Bonehead – ohne dich wäre Oasis nie dasselbe!“

Lesen Sie auch:
Gitarrist Noel Gallagher und sein Bruder Liam sind „schockiert und tief traurig“.
Bei Konzert in London
Oasis unter Schock: Fan stürzte in den Tod
03.08.2025
Attacke auf Coldplay
Oasis ätzt über „hinterfotzigen Kamera-S****ß“
22.07.2025

Ohne Bonehead keine Reunion
Der Musiker war Gründungsmitglied von Oasis und gilt als Schlüsselfigur für die überraschende Versöhnung der Gallagher-Brüder. Sowohl Liam als auch Noel Gallagher hatten den Gitarristen zu Beginn der Tour öffentlich gelobt.

Ein Insider verriet dem britischen Mirror: „Bonehead ist einer der wenigen Menschen, mit denen beide befreundet sind. Er hat sich wirklich für eine Wiedervereinigung eingesetzt – und es hat sich ausgezahlt.“

Hoffnung trotz Diagnose
Die Band reagierte sofort auf die traurige Nachricht und veröffentlichte auf dem offiziellen Oasis-Account eine emotionale Botschaft: „Wir wünschen dir alles Gute für deine Behandlung, Bonehead. Wir sehen dich in Südamerika wieder auf der Bühne!“

Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit einigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den weltweiten Bühnen. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Gruppe mit dem Album „Definitely Maybe“ bekannt. Spätestens die zweite Platte „(What‘s The Story) Morning Glory?“ von 1995 mit Hits wie „Wonderwall“ machte Oasis weltberühmt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
200.907 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.638 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
865 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Society International
Krebserkrankung
Oasis-Star muss große Reunion-Tour unterbrechen!
Luke, Lorelai & Co.
„Gilmore Girls“-Stars: 25 Jahre nach Serienstart!
Radikaler Haircut
Haare ab! So sieht Kim Kardashian nicht mehr aus!
Tränen vor Gericht
Diddy verurteilt – 50 Cent verspottet ihn im Netz!
Nippel und Grillz!
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf