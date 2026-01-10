Gewalt, Drohungen: Immer mehr Schüler suspendiert

Die „Krone“ kennt die aktuelle Bilanz: 75 Kinder in der Steiermark wurden in diesem Schuljahr schon vom Unterricht verwiesen. Es sind fast ausschließlich Burschen, der Brennpunkt ist Graz. Nun sollen die Strafen deutlich erhöht werden.
Amok-Drohungen, Prügel für Mitschüler oder Lehrer, Waffen in der Schultasche: Die Gründe, warum Schüler vom Unterricht suspendiert werden, sind vielfältig – und gravierend. Leicht macht es sich die steirische Bildungsdirektion – in Absprache mit Schulpsychologie, Juristen und Direktionen – nicht, wenn sie über die Zwangspause eines Kindes entscheiden muss. In 75 Fällen war dieser Schritt allerdings notwendig, wie eine aktuelle, der „Krone“ vorliegende Bilanz über das laufende Schuljahr zeigt (Stand 2. Jänner 2026).
