Gewalt, Drohungen: Immer mehr Schüler suspendiert

Amok-Drohungen, Prügel für Mitschüler oder Lehrer, Waffen in der Schultasche: Die Gründe, warum Schüler vom Unterricht suspendiert werden, sind vielfältig – und gravierend. Leicht macht es sich die steirische Bildungsdirektion – in Absprache mit Schulpsychologie, Juristen und Direktionen – nicht, wenn sie über die Zwangspause eines Kindes entscheiden muss. In 75 Fällen war dieser Schritt allerdings notwendig, wie eine aktuelle, der „Krone“ vorliegende Bilanz über das laufende Schuljahr zeigt (Stand 2. Jänner 2026).