Im Feierabendverkehr

Lkw-Crash sorgte für Autobahnsperre auf A1

Salzburg
02.12.2025 18:18
Symbolbild
Symbolbild(Bild: FF Pfarrwerfen)

Pendler brauchten am Dienstagabend wieder einmal Geduld. Auf der A1 in Fahrtrichtung Wien kam es unmittelbar nach dem Lieferinger Tunnel zu einem Unfall mit einem Lkw. 

0 Kommentare

Was genau die Ursache für den folgenschweren Unfall war, ist noch unklar. 

Schnell bildete sich ein kilometerlanger Stau. Fahrbahnen mussten zeitweise gesperrt werden, was den Stau noch länger werden ließ. 

 Laut ÖAMTC war mit einem Zeitverlust von rund einer halben Stunde zu rechnen. 

Mittlerweile ist die Autobahn wieder staufrei befahrbar. Lediglich in der Innenstadt, also der Ausweichroute, kommt es noch zu Verzögerungen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens.

Salzburg

Folgen Sie uns auf