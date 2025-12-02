Lkw-Crash sorgte für Autobahnsperre auf A1

Pendler brauchten am Dienstagabend wieder einmal Geduld. Auf der A1 in Fahrtrichtung Wien kam es unmittelbar nach dem Lieferinger Tunnel zu einem Unfall mit einem Lkw.
Was genau die Ursache für den folgenschweren Unfall war, ist noch unklar.
Schnell bildete sich ein kilometerlanger Stau. Fahrbahnen mussten zeitweise gesperrt werden, was den Stau noch länger werden ließ.
Laut ÖAMTC war mit einem Zeitverlust von rund einer halben Stunde zu rechnen.
Mittlerweile ist die Autobahn wieder staufrei befahrbar. Lediglich in der Innenstadt, also der Ausweichroute, kommt es noch zu Verzögerungen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.