„Dann ist man eigentlich alleinerziehende Mutter“

Seit 18 Jahren ein Paar, seit elf Jahren verheiratet! Durch diese Liebe passt kein Blatt Papier. Und auch kein Eishockey-Puck! Für Alyssa Cuma (Ehefrau von Zell-Verteidiger Tyler Cuma) ist das Leben als Spielerfrau aber nicht immer ein Kinderspiel. Besonders die langen Reisen ihres Mannes sind für die Kanadierin eine echte Herausforderung.
Mississauga, Ottawa, Houston, Iowa – und dann hieß es „Abflug“ über den großen Teich nach Europa! Für Tyler und Alyssa Cuma ging es in der großen Eishockeywelt schon ordentlich rund. Der Verteidiger des Alps Hockey League-Champions Zell am See dockte 2014 erstmals in Österreich an. Über Graz, Wien, Innsbruck und Dornbirn wurde der 35-Jährige schließlich 2023 im Pinzgau heimisch und bestreitet beim EKZ bereits seine dritte Saison.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.