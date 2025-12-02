„Dann ist man eigentlich alleinerziehende Mutter“

Mississauga, Ottawa, Houston, Iowa – und dann hieß es „Abflug“ über den großen Teich nach Europa! Für Tyler und Alyssa Cuma ging es in der großen Eishockeywelt schon ordentlich rund. Der Verteidiger des Alps Hockey League-Champions Zell am See dockte 2014 erstmals in Österreich an. Über Graz, Wien, Innsbruck und Dornbirn wurde der 35-Jährige schließlich 2023 im Pinzgau heimisch und bestreitet beim EKZ bereits seine dritte Saison.