Überladung bis Drogenfahrt: Es hagelte Anzeigen

Schwerverkehr im Visier

Auf der A10 kontrollierten Beamte am Nachmittag einen 60-jährigen Sattelkraftfahrzeuglenker aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte seine Fahrerkarte in den vergangenen zwei Monaten mehrfach aus dem Fahrtenschreiber genommen und trotz Überschreitungen der zulässigen Lenkzeiten ohne Aufzeichnungen weitergefahren. Es folgt eine gerichtliche Anzeige wegen Fälschung eines Beweismittels sowie eine Anzeige bei der BH Hallein wegen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten.