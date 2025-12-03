Überladung bis Drogenfahrt: Es hagelte Anzeigen

Eine Serie von Schwerpunktkontrollen hat in mehreren Salzburger Bezirken eine lange Liste an Verstößen zutage gefördert. Von Drogenlenkern über Alko-Fahrer bis zu massiv überladenen Schwerfahrzeugen – ein Lkw war um elf Tonnen schwerer beladen als erlaubt. Mehrere Führerscheine sind weg, zahlreiche Anzeigen wurden gestellt.
Eine Serie von Verkehrskontrollen quer durchs Land endete mit einem dicken Anzeigenpaket.
Drogenlenker im Pinzgau
Im Raum Zell am See stoppte die Polizei am Dienstag zwei durch Suchtmittel beeinträchtigte Pkw-Lenker. Bei einem 51-jährigen Pinzgauer stellte der Sprengelarzt die Fahruntauglichkeit fest, der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und wird angezeigt. Ein 24-jähriger Pinzgauer verweigerte die klinische Untersuchung, fuhr ohne Lenkberechtigung und wird mehrfach angezeigt.
Alkotest ergab ein Promille bei Führerscheinneuling
In Mariapfarr fiel am Abend ein 20-jähriger Lungauer durch auffällige Fahrweise auf. Aus dem Pkw strömte Cannabisgeruch, der Drogentest verlief positiv. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Suchtmittelutensilien, der Sprengelarzt stellte Fahruntauglichkeit fest. Der Lenker und sein 18-jähriger Beifahrer werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, der 20-Jährige zusätzlich bei der BH Tamsweg.
In Thalgau verlor ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer nach einem Alkomattest mit 1,0 Promille seinen Führerschein und wird angezeigt.
Schwerverkehr im Visier
Auf der A10 kontrollierten Beamte am Nachmittag einen 60-jährigen Sattelkraftfahrzeuglenker aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte seine Fahrerkarte in den vergangenen zwei Monaten mehrfach aus dem Fahrtenschreiber genommen und trotz Überschreitungen der zulässigen Lenkzeiten ohne Aufzeichnungen weitergefahren. Es folgt eine gerichtliche Anzeige wegen Fälschung eines Beweismittels sowie eine Anzeige bei der BH Hallein wegen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten.
Bereits zuvor war im Gemeindegebiet von Hallein ein mit Rundholz beladener Sondertransport mit Überlänge aufgefallen: Das Sattelkraftfahrzeug überschritt das erlaubte Gesamtgewicht von 40 Tonnen um mehr als 11.000 Kilogramm, der 57-jährige österreichische Lenker wird angezeigt.
Den Auftakt der Kontrollen bildete am Dienstagvormittag ein 45-jähriger Lkw-Lenker im Gemeindegebiet von Kuchl. Er verwendete zum Zeitpunkt der Anhaltung eine fremde Fahrerkarte, zusätzlich registrierten die Beamten 37 weitere Verstöße gegen Sozialvorschriften. Der Mann wird wegen Fälschung eines Beweismittels bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und wegen Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten bei der BH Hallein angezeigt.
