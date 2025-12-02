Radfahrer tödlich verunglückt: Zeugen gesucht

Im Salzburger Stadtteil Gneis hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 77-jähriger Salzburger war kurz vor 14 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Sternhofwegs unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam und in eine angrenzende Wiese stürzte.
Ersthelfer fanden den Mann regungslos am Boden und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz des raschen Eingreifens und der eingeleiteten Rettungskette kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei sucht dennoch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Zudem wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um den genauen Hergang und mögliche medizinische Ursachen zu klären.
Hinweise zum Unfallhergang nimmt jede Polizeidienststelle sowie das Verkehrsunfallkommando Salzburg unter 059 133 – 55 4040 entgegen.
