Radfahrer tödlich verunglückt: Zeugen gesucht

Im Salzburger Stadtteil Gneis hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 77-jähriger Salzburger war kurz vor 14 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich des Sternhofwegs unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam und in eine angrenzende Wiese stürzte.