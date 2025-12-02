Ist das Österreichs „günstigster Adventmarkt“?

So werden von 18. bis 20. Dezember am Parkplatz der Filiale Alpenstraße 109 in Salzburg jeweils von 14 bis 20 Uhr unter anderem Glühwein um einen Euro und Bratwurst mit Gebäck für zwei Euro angeboten. Auch Kekse und andere traditionelle Produkte soll es laut dem Konzern geben. Diese stammen entweder aus dem eigenen Sortiment oder werden zumindest aus Hofer-Zutaten zubereitet.