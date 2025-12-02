Vorteilswelt
Premiere in Salzburg

Ist das Österreichs „günstigster Adventmarkt“?

Salzburg
02.12.2025 17:01
Angeboten werden Produkte aus dem Hofer-Sortiment.
Angeboten werden Produkte aus dem Hofer-Sortiment.(Bild: Adrian Schätz/Aldi Süd)

Der Lebensmitteldiskonter Hofer bringt heuer ein erfolgreiches Projekt aus Deutschland auch nach Österreich: In Salzburg eröffnet kurz vor Weihnachten der erste Hofer-Adventmarkt. Gelockt werden Besucher mit Preisen, die es laut dem Diskonter sonst auf keinem Christkindlmarkt in Österreich gibt.

So werden von 18. bis 20. Dezember am Parkplatz der Filiale Alpenstraße 109 in Salzburg jeweils von 14 bis 20 Uhr unter anderem Glühwein um einen Euro und Bratwurst mit Gebäck für zwei Euro angeboten. Auch Kekse und andere traditionelle Produkte soll es laut dem Konzern geben. Diese stammen entweder aus dem eigenen Sortiment oder werden zumindest aus Hofer-Zutaten zubereitet.

„Neben Speis und Trank darf man sich an den drei Tagen zudem auf ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderkarussell, Fotobox und dem weihnachtlichen Hofer-Bären freuen“, kündigt eine Sprecherin des Unternehmens an.

Einnahmen gehen an „Licht ins Dunkel“
Die Einnahmen gehen laut ihr gänzlich an das „Ö3 Weihnachtswunder“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“. In Deutschland, wo es diese Aktion des Mutterkonzerns Aldi Süd bereits seit zwei Jahren gibt, konnten heuer 90.000 Euro eingenommen werden. Diese werden an die Off-Road-Kids-Stiftung gespendet. Die Stiftung hilft Straßenkindern und Obdachlosen.

