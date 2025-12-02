Vorteilswelt
Rohdiamant Zelenov

Ein Leben zwischen Eishockey-Rink und Uni-Campus

Salzburg
02.12.2025 17:00
Vasily Zelenov (o.) geht nun für die University of Wisconsin aufs Eis.
Vasily Zelenov (o.) geht nun für die University of Wisconsin aufs Eis.(Bild: zVg)

Ex-Eisbulle Vasily Zelenov lebte sich schnell an der University of Wisconsin ein und hat sich auch schon an das neue Niveau gewöhnt. Mitte November durfte der 19-Jährige sein erstes Tor bejubeln. Das nächste Ziel ist mit Österreichs U20 der Aufstieg bei der WM Division I in Slowenien.

Wilde Partys, enge Zimmer, pompöse Sportveranstaltungen, ein großer Campus oder Studentenverbindungen – so stellt man sich das Leben am US-College vor, oder die Filmindustrie will es einem weis machen. Zumindest ein Teil davon trifft auf Eishockey-Export Vasily Zelenov zu. Seit diesem Semester spielt der Ex-Eisbulle für die University of Wisconsin in der Divison I der NCAA – die höchste College-Liga des Landes.

Es war schon eine Umstellung, man hat einfach viel weniger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen

Vasily Zelenov

Viel Zeit abseits des Sports bleibt ihm jedoch nicht: „Bei Auswärtsspielen sind wir meistens vier Tage unterwegs.“ Und dann muss sich der 19-Jährige auch noch um die schulische Leistung kümmern, fällt er unter einen gewissen Schnitt, dürfte er nicht mehr aufs Eis. „Der ist aber recht einfach zu erreichen“, zwinkert der 19-Jährige. Der sich mit acht Punkten aus 13 Spielen schon gut an die neue Herausforderung gewöhnt hat: „Es war schon eine Umstellung, man hat einfach viel weniger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.“ Mitte November konnte der Austro-Russe sein erstes Tor erzielen: „Das war richtig cool.“

Nun geht’s für ihn gemeinsam mit Bruder Ivan – der sich in einer US-Junioren-Liga für das College empfehlen will – mit Österreichs U20 zur B-WM nach Slowenien. Das Ziel? „Wir wollen natürlich gewinnen!“

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Salzburg

