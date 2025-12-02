Ein Leben zwischen Eishockey-Rink und Uni-Campus

Viel Zeit abseits des Sports bleibt ihm jedoch nicht: „Bei Auswärtsspielen sind wir meistens vier Tage unterwegs.“ Und dann muss sich der 19-Jährige auch noch um die schulische Leistung kümmern, fällt er unter einen gewissen Schnitt, dürfte er nicht mehr aufs Eis. „Der ist aber recht einfach zu erreichen“, zwinkert der 19-Jährige. Der sich mit acht Punkten aus 13 Spielen schon gut an die neue Herausforderung gewöhnt hat: „Es war schon eine Umstellung, man hat einfach viel weniger Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.“ Mitte November konnte der Austro-Russe sein erstes Tor erzielen: „Das war richtig cool.“