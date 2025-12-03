„Wir gewinnen Zeit, aber es ist nur aufgeschoben“

„Die Leute sind grantig“, sagt Christoph Eschbacher, Betriebsrat bei der Lebenshilfe in Salzburg. Daran ändert auch die Ankündigung, dass der Wegfall des Pflegebonus erst mit Mitte 2026 schlagend wird, nichts. „Das Problem wird nur aufgeschoben“, so der Betriebsrat. Denn die bis zu 10.000 Mitarbeiter der Sozialwirtschaft in Salzburg – von Pflegekräften bis zu Behindertenbetreuern in privaten Einrichtungen wie Diakonie, Caritas oder Lebenshilfe – kämpfen auch um eine faire Erhöhung ihrer Gehälter. Mehrere Runden scheiterten bereits, nächste Woche wird weiterverhandelt. Die Gewerkschaft bereitet sich schon auf Streiks in den Betrieben vor.