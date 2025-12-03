Salzburger Imbiss-Kunden spenden für kranke Kinder

Seit 20 Jahren betreibt Raymond Maier den Grill Imbiss in der Philharmoniker-Gasse in der Salzburger Altstadt. Seit 13 Jahren spendet er Jahr für Jahr Wechsel- und Trinkgeld für den guten Zweck. Auch heuer kam wieder ein beträchtlicher Betrag zusammen.
Seit mittlerweile 13 Jahren ist sie fixer Bestandteil in der Vorweihnachtszeit: Die Spendenaktion von Würstlstand-Betreiber Raymond Maier. Jahr für Jahr zählt er dann das Wechsel- und Trinkgeld, das ihm Kunden seines Grill-Imbisses in der Salzburger Altstadt unterm Jahr überlassen. Heuer kamen so bis dato wieder 14.118 Euro zusammen.
Spenden an zwei Organisationen
„Für mich ist das eine Ehrensache“, sagt Maier, der den Stand in der Wiener-Philharmoniker-Gasse, an der Rückseite der Kollegienkirche, betreibt. Sämtliche Zuwendungen gehen an kranke Kinder und ihre Familien. Die eine Hälfte der Spenden bekommt heuer wieder die Schmetterlingskinder-Aktion, die andere Hälfte der Sammlung geht an die Kinderkrebshilfe.
Seit Dezember 2005 führt der 42-Jährige seinen Würstl-Imbiss schon. Sieben Jahre später begann er mit dem Sammeln für den guten Zweck. Über die Jahre sind so knapp 100.000 Euro an Spenden zusammengekommen.
„Das erinnert mich an die Wirtschaftskrise“
Das Geschäft ist heuer schwerer geworden. „Man merkt, dass die Leute mehr aufs Geld schauen. Sie fragen nach zwei, drei Gaberln oder ob ich ihnen die Bosna auseinanderschneiden könnte“, schildert Maier. „Das erinnert mich an die Wirtschaftskrise im Jahr 2008.“
Seit Sommer schupft der Betreiber den Grill-Imbiss alleine. Sein langjähriger Mitarbeiter wechselte in eine große Gastroküche. In stressigen Zeit, wie während der Festspiele, steht Maier an sieben Tagen die Woche im Stand.
