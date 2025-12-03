Salzburger Imbiss-Kunden spenden für kranke Kinder

Spenden an zwei Organisationen

„Für mich ist das eine Ehrensache“, sagt Maier, der den Stand in der Wiener-Philharmoniker-Gasse, an der Rückseite der Kollegienkirche, betreibt. Sämtliche Zuwendungen gehen an kranke Kinder und ihre Familien. Die eine Hälfte der Spenden bekommt heuer wieder die Schmetterlingskinder-Aktion, die andere Hälfte der Sammlung geht an die Kinderkrebshilfe.