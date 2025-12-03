Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünfstelliger Betrag

Salzburger Imbiss-Kunden spenden für kranke Kinder

Salzburg
03.12.2025 10:00
(Bild: Maximilian Kronberger)

Seit 20 Jahren betreibt Raymond Maier den Grill Imbiss in der Philharmoniker-Gasse in der Salzburger Altstadt. Seit 13 Jahren spendet er Jahr für Jahr Wechsel- und Trinkgeld für den guten Zweck. Auch heuer kam wieder ein beträchtlicher Betrag zusammen.

0 Kommentare

Seit mittlerweile 13 Jahren ist sie fixer Bestandteil in der Vorweihnachtszeit: Die Spendenaktion von Würstlstand-Betreiber Raymond Maier. Jahr für Jahr zählt er dann das Wechsel- und Trinkgeld, das ihm Kunden seines Grill-Imbisses in der Salzburger Altstadt unterm Jahr überlassen. Heuer kamen so bis dato wieder 14.118 Euro zusammen.

Spenden an zwei Organisationen
„Für mich ist das eine Ehrensache“, sagt Maier, der den Stand in der Wiener-Philharmoniker-Gasse, an der Rückseite der Kollegienkirche, betreibt. Sämtliche Zuwendungen gehen an kranke Kinder und ihre Familien. Die eine Hälfte der Spenden bekommt heuer wieder die Schmetterlingskinder-Aktion, die andere Hälfte der Sammlung geht an die Kinderkrebshilfe.

Seit Dezember 2005 führt der 42-Jährige seinen Würstl-Imbiss schon. Sieben Jahre später begann er mit dem Sammeln für den guten Zweck. Über die Jahre sind so knapp 100.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Lesen Sie auch:
Tausende Euro
Würstelstand spendet Trinkgeld für kranke Kinder
23.11.2024
Hinter den Festspielen
„Er grüßte mich nicht zurück“
23.08.2022

„Das erinnert mich an die Wirtschaftskrise“
Das Geschäft ist heuer schwerer geworden. „Man merkt, dass die Leute mehr aufs Geld schauen. Sie fragen nach zwei, drei Gaberln oder ob ich ihnen die Bosna auseinanderschneiden könnte“, schildert Maier. „Das erinnert mich an die Wirtschaftskrise im Jahr 2008.“

Seit Sommer schupft der Betreiber den Grill-Imbiss alleine. Sein langjähriger Mitarbeiter wechselte in eine große Gastroküche. In stressigen Zeit, wie während der Festspiele, steht Maier an sieben Tagen die Woche im Stand.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
297.471 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.584 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.210 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1074 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
789 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
635 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf