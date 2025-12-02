Mit Pauken und Trompeten durch den Advent

Früher war mehr Lametta – nicht nur bei Loriot

In den Führungen lernt man aber noch mehr. Wer heutzutage von „Last Christmas“ im Radio und der überbordenden Weihnachtsdeko genervt ist, der sollte sich mal entspannt zurücklehnen. Denn: Der Aufwand für Festivitäten war früher definitiv größer, erklärt Alexandra Hederer von der Abteilung Kunstvermittlung im Domquartier. Da mussten Hofkomponisten wie Mozart schon mal kurzfristig ein Stück komponieren, wenn’s pressiert hat.