„Salzburg braucht Wohnungen und keine Hotelbetten“

12.000 Wohnungen sollen bis 2050 entstehen

„Kleine Automatenhotels und mittelgroße Projekte wie hier in Itzling laufen unter dem Radar“, so Dankl. Da wird derzeit über das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) für die Stadt diskutiert. In den kommenden 25 Jahren sollen wie berichtet mehr als 12.000 neue Wohnungen entstehen. Die meisten davon im geförderten Mietbereich, und damit günstigere. Die ÖVP ist derzeit noch dagegen, will die Aufteilung ändern und doch mehr Eigentum ermöglichen. Weitere Streitpunkte sind Tauschflächen im Grünland.