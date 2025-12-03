Vorteilswelt
Vizebürgermeister:

„Salzburg braucht Wohnungen und keine Hotelbetten“

Salzburg
03.12.2025 07:00
Hier soll ein weiteres Hotel entstehen.
Hier soll ein weiteres Hotel entstehen.(Bild: Andreas Tröster)

Die selbst auferlegte Obergrenze in der Stadt Salzburg von 15.000 Hotelbetten ist schon überschritten. Neue Herbergen kommen aber weiter hinzu. Der Wunsch nach Änderungen wird laut. 

0 Kommentare

Ende 2020 hatte der damalige Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) angekündigt, dass es nicht mehr als 15.000 Hotelbetten in der Landeshauptstadt geben soll. Damals waren es 14.300. Mittlerweile sind es mehr als 16.000. „Salzburg liegt jetzt schon bei 20 Nächtigungen pro Einwohner – mehr als in jeder anderen Landeshauptstadt“, sagt Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus).

Und es ist weiter kein Ende in Sicht. Denn in Itzling soll ein weiteres Hotel hinzukommen. Eigentlich hätten auf den Gründen des ehemaligen Hotels Itzlinger Hof 23 neue Wohnungen – wenn auch keine günstigen – entstehen sollen. Pläne dazu gab es schon.

Jetzt schaut die ganze Sache aber anders aus und ein Hotel soll dort entstehen. Mit weniger als 60 Zimmern, aber mit 120 Betten. Da ist genau unter der Genehmigungsgrenze. Bei allem darüber könnte die Stadt nämlich mitreden.

Früher waren die Grenzwerte doppelt so hoch und wurden daher 2021 angepasst. Die Hoffnung war damals, dem Übertourismus mit Qualität entgegenzutreten. Die jetzigen Zahlen zeigen, dass es nicht allzu viel gebracht hat. „Wir brauchen bessere Werkzeuge vom Landesgesetzgeber, um gegen den Wildwuchs vorzugehen. Wir brauchen keine neuen Hotels, sondern mehr Wohnungen“, ist der Stadtvize überzeugt.

12.000 Wohnungen sollen bis 2050 entstehen
„Kleine Automatenhotels und mittelgroße Projekte wie hier in Itzling laufen unter dem Radar“, so Dankl. Da wird derzeit über das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) für die Stadt diskutiert. In den kommenden 25 Jahren sollen wie berichtet mehr als 12.000 neue Wohnungen entstehen. Die meisten davon im geförderten Mietbereich, und damit günstigere. Die ÖVP ist derzeit noch dagegen, will die Aufteilung ändern und doch mehr Eigentum ermöglichen. Weitere Streitpunkte sind Tauschflächen im Grünland.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Salzburg

