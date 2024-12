„Die Abfahrtssperren sind für die Würscht“

Trotz Abfahrtssperren verstopften Tausende Urlauber mit ihren Pkw auch die Straßen in Gemeinden rund um die A10. Selbst in den späten Abendstunden rollten die Autos durch die Orte in Richtung Skigebiete. „Es ist teilweise überhaupt nichts mehr gegangen. Es war echt am Limit“, meint etwa die Gollinger Friseurin Christine Holzmann.