Schimmel-Alarm in Mittelschule Zell am See

Der schlechte Zustand des Schulzentrums mit Mittel- und Volksschule in Zell am See sorgt erneut für Aufregung: Weil erhöhte Schimmelwerte gemessen wurden, ließ die Bildungsdirektion jetzt drei Räume sperren. Es ist nicht der erste Schimmelverdacht in dem Gebäude.
Das Gebäude muss dringend saniert werden. Schon mehrmals stand der schlechte bauliche Zustand der Schulen zur Diskussion. Auch Schimmelverdacht besteht nicht zum ersten Mal.
Nachdem eine Lehrperson über brennende Augen geklagt hatte, wurden jetzt bei einer Messung Schimmelsporen in der Luft festgestellt. Die Bildungsdirektion ließ drei Räume sperren, weil Gefahr bestehe. Betroffen sind die Schulküche, ein Nebenraum und ein Klassenzimmer.
Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) bestätigt die Maßnahme, fügt aber hinzu, dass eine durch die Gemeinde beauftragte Messung im Oktober noch ein anderes Bild ergab. „Wir haben einen gerichtlich beeideten Sachverständigen damit beauftragt. Es wurde festgestellt, dass alles okay ist.“
Jetzt wurden die Räume aber gesperrt. Wimmreuter: „Die Gesundheit der Kinder geht natürlich vor.“ In einem weiteren Schritt soll nun nach der Ursache gesucht werden. Kochunterricht gibt es vorerst nur in der Theorie.
Die Komplettsanierung des Schulzentrums – ein ursprünglich geplanter Neubau kommt aus Spargründen doch nicht – wird wie geplant im Sommer 2026 starten.
