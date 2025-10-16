Racheakt an Familie? Mann (29) zündet Geschäft an

Flucht des Verdächtigen weilte nur kurz

Zur etwa gleichen Zeit sammelten sich erste Rauchwolken, der Einbrecher dürfte offenbar einen Brand gelegt haben. Anschließend beobachtete die Zeugin den Mann dabei, wie er zu Fuß flüchtete. Weit kam er jedoch nicht: Die Polizei konnte aufgrund der konkreten Personenbeschreibung durch die Frau den tatverdächtigen Mann kurze Zeit später am Sechshauser Gürtel anhalten.