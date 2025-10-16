Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knall in der Nacht

Racheakt an Familie? Mann (29) zündet Geschäft an

Wien
16.10.2025 14:31
Die Zeugin konnte den Mann dabei beobachten, wie er mit Gewalt versucht haben soll, in das ...
Die Zeugin konnte den Mann dabei beobachten, wie er mit Gewalt versucht haben soll, in das Geschäft einzubrechen.(Bild: APA/Georg Hochmuth)

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Mann ein Elektronikgeschäft auf der Wiener Mariahilferstraße angezündet und anschließend zu Fuß die Flucht ergriffen. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den 29-Jährigen kurz darauf festnehmen. Der mutmaßliche Brandstifter dürfte wohl aus Rache an einem Familienmitglied gehandelt haben ...

0 Kommentare

Ein lauter Knall ließ nachts eine Zeugin auf der äußeren Mariahilferstraße aufschrecken und Nachschau halten. Dabei konnte sie gegen 0.20 Uhr einen Mann dabei beobachten, wie dieser die Scheibe eines Elektrogeschäfts mit einem metallen aussehenden Gegenstand einschlug und in das Gebäude einstieg. Die aufmerksame Anrainerin prägte sich das Aussehen des Mannes gut ein und alarmierte sofort die Wiener Polizeibeamten.

Flucht des Verdächtigen weilte nur kurz
Zur etwa gleichen Zeit sammelten sich erste Rauchwolken, der Einbrecher dürfte offenbar einen Brand gelegt haben. Anschließend beobachtete die Zeugin den Mann dabei, wie er zu Fuß flüchtete. Weit kam er jedoch nicht: Die Polizei konnte aufgrund der konkreten Personenbeschreibung durch die Frau den tatverdächtigen Mann kurze Zeit später am Sechshauser Gürtel anhalten.

Bei dem Verdächtigen handelte es sich um einen 29-jährigen Mann aus der Türkei, wie die Polizei feststellen konnte. Er gilt als dringend tatverdächtig – die Beamten fanden bei ihm das mutmaßliche Tatwerkzeug: eine Axt, einen Feuerzeugbenzinbehälter sowie ein Feuerzeug.

Feuer bei Verwandten gelegt
Offenbar dürfte es sich um einen Racheakt gehandelt haben, wie sich später herausstellte. Der Mann, der ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Geschäftsinhaber verwandt ist, wurde vorläufig festgenommen, das  Werkzeug wurde sichergestellt. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Brand schnell löschen. Verletzte gab es keine, allerdings sorgte der dichte Rauch zeitweise für Straßensperren und Behinderungen im öffentlichen Verkehr.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 15°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
9° / 15°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
7° / 14°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
7° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
8° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.256 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
231.640 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.188 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Wien
Angeklagte grinsen
Lehrerin unter Tränen: „Schaffe das nicht mehr“
Knall in der Nacht
Racheakt an Familie? Mann (29) zündet Geschäft an
600.000 Euro Schaden
Wiener Polizei fasst Serieneinbrecher (49)
Humor und Musik
So tickt Wiens neuer Kirchenchef
Schock auf Baustelle
Explosion in Wien! Junger Arbeiter schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf