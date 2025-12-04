Zumtobel: Positives Ergebnis trotz Umsatzrückgang

Ausblick für Gesamtjahr 2025/26 bestätigt

CEO Alfred Felder sprach von einem „schwierigen Marktumfeld“, in dem Fixkosteneinsparungen den Umsatzrückgang nur teilweise kompensiert hätten. Ein Effizienzprogramm mit Maßnahmen in Vertrieb, Verwaltung, Operations, Forschung & Entwicklung sowie Beschaffung soll bis 2028/29 schrittweise Einsparungen von 40 bis 50 Millionen Euro pro Jahr bringen. Am Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 hält der Vorstand fest. Die Zumtobel Group rechnet weiterhin mit einem Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 1 und 4 Prozent.