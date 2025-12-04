Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwieriges Umfeld

Zumtobel: Positives Ergebnis trotz Umsatzrückgang

Vorarlberg
04.12.2025 13:55
Der Leuchtenhersteller mit Hauptsitz in Dornbirn kämpft sich seit Jahren durch diverse Krisen.
Der Leuchtenhersteller mit Hauptsitz in Dornbirn kämpft sich seit Jahren durch diverse Krisen.(Bild: Zumtobel Group)

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat im ersten Halbjahr 2025/26 weniger umgesetzt und verdient. Die Umsatzerlöse sanken um 6,9 Prozent auf 537,6 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) auf 31,6 Millionen Euro nach 41,2 Millionen Euro im Vorjahr. 

0 Kommentare

Im zweiten Quartal erzielte die Zumtobel Group Umsatzerlöse von 271,2 Millionen Euro, das waren um 6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Hauptgrund für den Rückgang ist nach Angaben des Unternehmens die anhaltende Nachfrageschwäche im professionellen Beleuchtungsmarkt, der zeitversetzt auf Konjunkturzyklen reagiert.

Im Lighting-Segment sank der Halbjahresumsatz ebenfalls um 6 Prozent auf 428,7 Millionen Euro. Positive Entwicklungen in Teilen der D/A/CH-Region sowie in Süd- und Osteuropa konnten schwächere Geschäfte in Nord- und Westeuropa sowie in Asien nicht kompensieren. Das Components-Segment verzeichnete einen Rückgang von 12,3 Prozent auf 138 Millionen Euro, belastet von einem schwierigen Umfeld in allen Regionen.

Material- und Personalkosten leicht gesunken
Auf der Kostenseite gingen bereinigte Material- und Personalkosten sowie die Entwicklungsaufwendungen leicht zurück. Bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten gab es Einsparungen von 179,1 auf 171,3 Millionen Euro.

Zusätzlich belasteten negative Sondereffekte in Höhe von 10,8 Millionen Euro das Ergebnis. Dazu gehören Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Schließung des US-Standorts Highland, die Abschreibung des Firmenwerts der ZGE Components sowie Wertminderungen aktivierter Entwicklungsprojekte, abgemildert durch eine Investitionsprämie aus Portugal. Das berichtete EBIT sank dadurch von 30 auf 20,7 Millionen Euro, die EBIT-Marge von 5,2 auf 3,9 Prozent.

CEO Alfred Felder.
CEO Alfred Felder.(Bild: Zumtobel/Studio Fasching)

Ausblick für Gesamtjahr 2025/26 bestätigt
CEO Alfred Felder sprach von einem „schwierigen Marktumfeld“, in dem Fixkosteneinsparungen den Umsatzrückgang nur teilweise kompensiert hätten. Ein Effizienzprogramm mit Maßnahmen in Vertrieb, Verwaltung, Operations, Forschung & Entwicklung sowie Beschaffung soll bis 2028/29 schrittweise Einsparungen von 40 bis 50 Millionen Euro pro Jahr bringen. Am Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 hält der Vorstand fest. Die Zumtobel Group rechnet weiterhin mit einem Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 1 und 4 Prozent.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-3° / 0°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 1°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Vorarlberg
Schwieriges Umfeld
Zumtobel: Positives Ergebnis trotz Umsatzrückgang
Lkw-Brand
Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum
Täter ausgeforscht
17-Jähriger schlug Opfer von hinten nieder
Wirbel in Vorarlberg
Regierung hält an Relikt aus grauer Vorzeit fest
Bei SW Bregenz
Klares Ziel sind jetzt die nächsten drei Punkte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf