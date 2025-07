Rote Nasen besuchen schwer kranke Kinder zu Hause

Nicht nur Kinder im Spital, auch Senioren im Pflegeheim, Erwachsene in Reha-Einrichtungen, Menschen mit Behinderung und junge Leute mit Fluchterfahrungen bekommen heute Besuch von Clowns. Schon mehr als acht Millionen Menschen konnten mit Humor gestärkt werden. Nicht nur in Österreich, auch in zehn Partnerländern wie Deutschland, Polen, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Palästina, Litauen, in der Slowakei, in Jordanien und in der Tschechischen Republik bringen die Roten Nasen Freude zu von Sorgen geplagten Menschen.