Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Velden als Pluspunkt

Kärnten muss bei den Weihnachtsmärkten aufholen

Lokales & Regionales
16.11.2025 07:00
Der Weihnachtsbaum in Klagenfurt leuchtet – er ist wunderschön.
Der Weihnachtsbaum in Klagenfurt leuchtet – er ist wunderschön.(Bild: Christian Tragner)

Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen. In Klagenfurt wurde am Samstag der Christkindlmarkt eröffnet. Beim Advent-Markt-Opening in Villach gab es sogar Besucherrekord. Bei der Beliebtheit muss Kärnten bei den Weihnachtsmärkten dennoch aufholen.

0 Kommentare

Am Samstagabend ist der Christkindlmarkt in Klagenfurt eröffnet worden, der vielleicht schönste Christbaum aller Zeiten leuchtet vor dem Rathaus mächtig und hell. Der Christkindlmarkt ist bis 24. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, die Gastronomie serviert bis 23 Uhr Köstlichkeiten.

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
Die jungen Leute mögen die Weihnachtsmärkte.
Die jungen Leute mögen die Weihnachtsmärkte.(Bild: Christian Tragner)
Auch die Kids sind am Neuen Platz Stammgast
Auch die Kids sind am Neuen Platz Stammgast(Bild: Christian Tragner)
Mit einem Punsch kann man gesellig anstoßen.
Mit einem Punsch kann man gesellig anstoßen.(Bild: Christian Tragner)

Auch die Glühweinstände am Alten Platz profitieren vom Weihnachtsfieber. Das Brauchtum regiert, Familien können mit ihren Kindern bei den Standln in das Weihnachtsfieber eintauchen. Der Lichterglanz und gemeinsame Stunden mit Freunden in der Adventzeit haben Tradition. Ab 28. November gibt es auch das Hafenknistern im Lendhafen. 

Die jungen Leute gehen gerne auf Weihnachtsmärkte.
Die jungen Leute gehen gerne auf Weihnachtsmärkte.(Bild: Christian Tragner)
Auch die Kids sind am Neuen Platz Stammgäste.
Auch die Kids sind am Neuen Platz Stammgäste.(Bild: Christian Tragner)
Gesellig kann mit einem Punsch anstoßen.
Gesellig kann mit einem Punsch anstoßen.(Bild: Christian Tragner)

420 Millionen Euro Umsatz
Mit der Koralmbahn sollen ab 14. Dezember auch viele steirischen Gäste nach Klagenfurt kommen. Der österreichische Handelsverband machte unterdessen eine Umfrage mit 1011 Befragten, sieht man das Ergebnis, müssen die Kärntner noch aufholen. Unter den ersten Zehn ist nämlich kein Kärntner Markt vertreten.

Velden vor Klagenfurt und Villach
Der Christkindlmarkt Schönbrunn ist der beliebteste Adventmarkt in Österreich, die Steiermark ist mit Graz und dem Mariazeller Advent zweimal unter den „Top Ten“ vertreten. Drei von vier Befragten planen heuer mindestens einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Jeder Dritte will gleich mehreren Märkten einen Besuch abstatten. Der Handelsverband prognostiziert den Weihnachtsmärkten einen Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro.

Besonders beliebt sind die Adventmärkte bei jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren. In Kärnten sammelt Velden die meisten Pluspunkte. Die Casino-Stadt, die am 21. November aufsperrt, landete in diesem Ranking auf Platz zwölf. Klagenfurt folgt auf Rang 14, Villach kam auf Platz 20.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 11°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
8° / 11°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 11°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
7° / 11°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Lokales & Regionales
Velden als Pluspunkt
Kärnten muss bei den Weihnachtsmärkten aufholen
Bürger gegen See-Hotel
„Wir wurden von Politik nur im Kreis geschickt“
Öffis in Kärnten
Mehr Verkehrsangebote: Ein Bezirk rückt zusammen
Polizei warnt:
Dreiste Abzocke mit gefälschtem Finanz-Portal
Wer übernimmt Kosten?
Abriss: Seniorenheim wird nun total modernisiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf