Kärnten muss bei den Weihnachtsmärkten aufholen

Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen. In Klagenfurt wurde am Samstag der Christkindlmarkt eröffnet. Beim Advent-Markt-Opening in Villach gab es sogar Besucherrekord. Bei der Beliebtheit muss Kärnten bei den Weihnachtsmärkten dennoch aufholen.
Am Samstagabend ist der Christkindlmarkt in Klagenfurt eröffnet worden, der vielleicht schönste Christbaum aller Zeiten leuchtet vor dem Rathaus mächtig und hell. Der Christkindlmarkt ist bis 24. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, die Gastronomie serviert bis 23 Uhr Köstlichkeiten.
Auch die Glühweinstände am Alten Platz profitieren vom Weihnachtsfieber. Das Brauchtum regiert, Familien können mit ihren Kindern bei den Standln in das Weihnachtsfieber eintauchen. Der Lichterglanz und gemeinsame Stunden mit Freunden in der Adventzeit haben Tradition. Ab 28. November gibt es auch das Hafenknistern im Lendhafen.
420 Millionen Euro Umsatz
Mit der Koralmbahn sollen ab 14. Dezember auch viele steirischen Gäste nach Klagenfurt kommen. Der österreichische Handelsverband machte unterdessen eine Umfrage mit 1011 Befragten, sieht man das Ergebnis, müssen die Kärntner noch aufholen. Unter den ersten Zehn ist nämlich kein Kärntner Markt vertreten.
Velden vor Klagenfurt und Villach
Der Christkindlmarkt Schönbrunn ist der beliebteste Adventmarkt in Österreich, die Steiermark ist mit Graz und dem Mariazeller Advent zweimal unter den „Top Ten“ vertreten. Drei von vier Befragten planen heuer mindestens einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Jeder Dritte will gleich mehreren Märkten einen Besuch abstatten. Der Handelsverband prognostiziert den Weihnachtsmärkten einen Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro.
Besonders beliebt sind die Adventmärkte bei jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren. In Kärnten sammelt Velden die meisten Pluspunkte. Die Casino-Stadt, die am 21. November aufsperrt, landete in diesem Ranking auf Platz zwölf. Klagenfurt folgt auf Rang 14, Villach kam auf Platz 20.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.