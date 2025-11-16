Kärnten muss bei den Weihnachtsmärkten aufholen

Velden vor Klagenfurt und Villach

Der Christkindlmarkt Schönbrunn ist der beliebteste Adventmarkt in Österreich, die Steiermark ist mit Graz und dem Mariazeller Advent zweimal unter den „Top Ten“ vertreten. Drei von vier Befragten planen heuer mindestens einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Jeder Dritte will gleich mehreren Märkten einen Besuch abstatten. Der Handelsverband prognostiziert den Weihnachtsmärkten einen Gesamtumsatz von 420 Millionen Euro.