Polizist stürzt mit Dealer Stiegenhaus hinunter

Männer stürzten Stiege hinab

Einer der Männer leistete bei der Festnahme Widerstand – und stürzte gemeinsam mit einem Polizisten ein Treppenhaus hinunter. Beide wurden verletzt, der Beamte musste den Dienst vorzeitig beenden. Die Polizei betonte, dass die Ermittlungen gegen die Verdächtigen noch nicht abgeschlossen seien.