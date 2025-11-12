Vorteilswelt
Bei Razzien in Wien

Polizist stürzt mit Dealer Stiegenhaus hinunter

Wien
12.11.2025 18:07
Die Wiener Polizei hat am Dienstag in Drogenverstecken Bargeld im Wert von 15.000 Euro und 1,6 ...
Die Wiener Polizei hat am Dienstag in Drogenverstecken Bargeld im Wert von 15.000 Euro und 1,6 Kilogramm Kokain sichergestellt.(Bild: LPD Wien)

Die Polizei hat erneut hart durchgegriffen: Bei Razzien in mehreren Wohnungen wurden 1,6 Kilogramm Kokain und 15.000 Euro Bargeld sichergestellt. Ein Verdächtiger wehrte sich bei der Festnahme und stürzte mit einem Beamten das Treppenhaus hinunter. Fünf mutmaßliche Dealer wurden am Dienstag in Summe ausgeforscht und teils festgenommen. 

Wiener Polizisten haben am Dienstag ein großes Drogenversteck ausgehoben. Bei Razzien in mehreren Wohnungen stellten sie 1,6 Kilogramm Kokain und 15.000 Euro Bargeld sicher. Drei Tatverdächtige, alle bulgarische Staatsbürger im Alter von 26 und 32 Jahren, waren zuvor beim Drogendealen beobachtet worden.

Männer stürzten Stiege hinab
Einer der Männer leistete bei der Festnahme Widerstand – und stürzte gemeinsam mit einem Polizisten ein Treppenhaus hinunter. Beide wurden verletzt, der Beamte musste den Dienst vorzeitig beenden. Die Polizei betonte, dass die Ermittlungen gegen die Verdächtigen noch nicht abgeschlossen seien.

Hausdurchsuchungen bei drei Bulgaren brachten große Mengen Drogen sowie Bargeld zutage.
Hausdurchsuchungen bei drei Bulgaren brachten große Mengen Drogen sowie Bargeld zutage.(Bild: LPD Wien)
In Wien-Ottakring wurden neben Kokain beinahe 150 Gramm Marihuana und Cannabisharz ...
In Wien-Ottakring wurden neben Kokain beinahe 150 Gramm Marihuana und Cannabisharz sichergestellt.(Bild: LPD Wien)

Bei einem weiteren Einsatz in Wien-Ottakring nahmen Beamte zwei weitere  mutmaßliche Drogendealer fest: ein somalischer Staatsbürger (24) und ein Serbe (23). Dabei wurden mehrere Gramm Kokain sowie fast 150 Gramm Marihuana und Cannabisharz sichergestellt.

