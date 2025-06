Erneut Cannabis in Koffer aus Bangkok gefunden

Drogenfahnder schlugen am Donnerstag am Flughafen Wien-Schwechat zu: In einem unscheinbaren Reisekoffer, angekommen aus dem berüchtigten Drogen-Hotspot Bangkok, entdeckten sie rund 17 Kilogramm (!) Cannabiskraut. Ziel des brisanten Gepäcks? Edinburgh. Doch dazu kam es nicht ...