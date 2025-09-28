Für 60 Minuten soll die Freundschaft ruhen!

Ich vermisse ihn schon sehr“, verriet Eisbulle Luca Auer vor der heutigen Partie gegen Vorarlberg (15) in der ICE Hockey League. Damit meinte er Oskar Maier. Der 23-Jährige wuchs gemeinsam mit Auer in der RB-Akademie auf und machte im Sommer 2023 den Sprung zu den Pioneers. Auch er kann das Duell auf dem Eis kaum erwarten. „Natürlich ist es speziell. Luca ist ja mein bester Freund“, sagte der Stürmer im „Krone“-Gespräch. Freundlichkeiten wird es auf dem Eis aber nicht geben. „Die Freundschaft wird für 60 Minuten ruhen. Generell werden wir aber immer beste Freunde bleiben“, schmunzelten beide.