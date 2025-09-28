Für 60 Minuten soll die Freundschaft ruhen!

Beim ICE-Liga-Duell zwischen Salzburg und Vorarlberg treffen auch zwei beste Freunde aufeinander. Das Duo, gemeinsam in der Akademie aufgewachsen, lässt die Freundschaft allerdings auf dem Eis ruhen.
Ich vermisse ihn schon sehr“, verriet Eisbulle Luca Auer vor der heutigen Partie gegen Vorarlberg (15) in der ICE Hockey League. Damit meinte er Oskar Maier. Der 23-Jährige wuchs gemeinsam mit Auer in der RB-Akademie auf und machte im Sommer 2023 den Sprung zu den Pioneers. Auch er kann das Duell auf dem Eis kaum erwarten. „Natürlich ist es speziell. Luca ist ja mein bester Freund“, sagte der Stürmer im „Krone“-Gespräch. Freundlichkeiten wird es auf dem Eis aber nicht geben. „Die Freundschaft wird für 60 Minuten ruhen. Generell werden wir aber immer beste Freunde bleiben“, schmunzelten beide.
Immerhin haben die Bulls etwas gutzumachen: Am Freitag flatterte beim Auswärts-1:2 im Pustertal die erste Ligapleite ins Haus. Besonders im zweiten Abschnitt spielte es wie so oft den „Mitteldrittel-Blues“. Gerade deshalb trauen sich die Pioneers, die mit einem 4:2-Sieg gegen Wien anreisen, durchaus etwas zu. „Es ist immer schwer gegen sie. Wenn wir aber 60 Minuten durchziehen, glaube ich, können wir etwas reißen“, meinte Maier.
Dreier für Salzburg-Duo
In der Alps Hockey League feierten gestern Zell (3:2 gegen Wipptal) und die Jungbullen (7:2 in Asiago) Siege.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.