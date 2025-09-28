Vorteilswelt
Bulls gegen Pioneers

Für 60 Minuten soll die Freundschaft ruhen!

Salzburg: Sport-Nachrichten
28.09.2025 09:00
Trifft mit den Eisbullen auf die Pioneers und seinen besten Freund: Luca Auer.
Trifft mit den Eisbullen auf die Pioneers und seinen besten Freund: Luca Auer.(Bild: GEPA)

Beim ICE-Liga-Duell zwischen Salzburg und Vorarlberg treffen auch zwei beste Freunde aufeinander. Das Duo, gemeinsam in der Akademie aufgewachsen, lässt die Freundschaft allerdings auf dem Eis ruhen.

0 Kommentare

Ich vermisse ihn schon sehr“, verriet Eisbulle Luca Auer vor der heutigen Partie gegen Vorarlberg (15) in der ICE Hockey League. Damit meinte er Oskar Maier. Der 23-Jährige wuchs gemeinsam mit Auer in der RB-Akademie auf und machte im Sommer 2023 den Sprung zu den Pioneers. Auch er kann das Duell auf dem Eis kaum erwarten. „Natürlich ist es speziell. Luca ist ja mein bester Freund“, sagte der Stürmer im „Krone“-Gespräch. Freundlichkeiten wird es auf dem Eis aber nicht geben. „Die Freundschaft wird für 60 Minuten ruhen. Generell werden wir aber immer beste Freunde bleiben“, schmunzelten beide.

Immerhin haben die Bulls etwas gutzumachen: Am Freitag flatterte beim Auswärts-1:2 im Pustertal die erste Ligapleite ins Haus. Besonders im zweiten Abschnitt spielte es wie so oft den „Mitteldrittel-Blues“. Gerade deshalb trauen sich die Pioneers, die mit einem 4:2-Sieg gegen Wien anreisen, durchaus etwas zu. „Es ist immer schwer gegen sie. Wenn wir aber 60 Minuten durchziehen, glaube ich, können wir etwas reißen“, meinte Maier.

Dreier für Salzburg-Duo
In der Alps Hockey League feierten gestern Zell (3:2 gegen Wipptal) und die Jungbullen (7:2 in Asiago) Siege.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Bulls gegen Pioneers
