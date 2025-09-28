Alkolenker überschlug sich mit Pkw auf der A10

Unfalllenkerin flüchtete

In Oberndorf im Flachgau überfuhr ein Pkw-Lenker eine Verkehrsinsel, blieb aber nicht stehen. Eine Zeugin informierte die Polizei, die den beschädigten Wagen in einer Flachgauer Gemeinde abgestellt fand. Drei anwesende Personen verweigerten zunächst die Auskunft. Schließlich gestand ein 63-jähriger Flachgauer den Unfall mit Fahrerflucht, verweigerte aber den Alkotest. Der Führerschein wurde abgenommen, Anzeige folgt.