Obus-Nostalgiefahrten zum 85-Jahr-Jubiläum

Es war ein historisches Datum: Am 1. Oktober 1940 stiegen in der Stadt Salzburg die ersten Fahrgäste in einen Obus ein. Das Netz wurde ständig weiterentwickelt.
Es umfasst heute 12 Linien und deckt rund 128 Kilometer ab. Zum 85-Jahr-Jubiläum am 1. Oktober können Nostalgie-Fans auf Zeitreise gehen.
Es werden Sonderfahrten angeboten. Die historischen Obusse der Linien 109 (Baujahr 1988) und 123 (Baujahr 1957) verkehren den ganzen Tag in der Innenstadt, immer um sieben Minuten nach einer vollen Stunde.
