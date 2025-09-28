Austria Salzburg freut sich über eine Premiere

„Wir können mit dem Punkt leben, auch wenn wir das Spiel gewinnen wollten. Viel Spaß hat es aber nicht gemacht“, sagte Austria Salzburgs Luca Meisl am Tag nach dem 0:0 in der Wasserschlacht gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Die Defensive der Violetten feierte dabei aber eine Premiere. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit stand die Null. „Das hat gut getan“, schnaufte auch der Abwehrchef durch und erklärt: „Wir spielen offensiv, haben viele Chancen. Mit zwei Gegentoren im Schnitt wird’s aber schwer. Das ging zu einfach.“