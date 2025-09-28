Vorteilswelt
Duo als Dauerbrenner

Austria Salzburg freut sich über eine Premiere

Salzburg
28.09.2025 09:15
Luca Meisl ist einer von zwei Dauerbrennern bei Austria Salzburg.
Luca Meisl ist einer von zwei Dauerbrennern bei Austria Salzburg.(Bild: GEPA)

Mit dem 0:0-Unentschieden gegen Schwarz-Weiß Bregenz konnte Austria Salzburg gut leben. Nach acht Partien halten mit Innenverteidiger Luca Meisl und Goalie Simon Nesler-Täubl zwei Spieler beim Maximum in Sachen Einsatzminuten. Für den Defensivmann können es gar nicht genug sein. 

0 Kommentare

„Wir können mit dem Punkt leben, auch wenn wir das Spiel gewinnen wollten. Viel Spaß hat es aber nicht gemacht“, sagte Austria Salzburgs Luca Meisl am Tag nach dem 0:0 in der Wasserschlacht gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Die Defensive der Violetten feierte dabei aber eine Premiere. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit stand die Null. „Das hat gut getan“, schnaufte auch der Abwehrchef durch und erklärt: „Wir spielen offensiv, haben viele Chancen. Mit zwei Gegentoren im Schnitt wird’s aber schwer. Das ging zu einfach.“

Simon Nesler-Täubl hält wie Luca Meisl bei 720 Spielminuten in der 2. Liga.
Simon Nesler-Täubl hält wie Luca Meisl bei 720 Spielminuten in der 2. Liga.(Bild: GEPA)

Mit Tormann Simon Nesler-Täubl bildet der Kuchler ein „maximales Duo“. Beide haben alle Pflichtspiele über die gesamte Dauer absolviert. „Nach der langen Verletzungszeit (Kreuzbandriss, Anm.) freue ich mich auf alle 90 Minuten, die ich bekomme“, sagt Meisl.

Lesen Sie auch:
Hielt die Null: Austria Salzburgs Tormann Nesler-Täubl.
Schlammschlacht
Nach Unwetter holt Austria Punkt im Ländle
26.09.2025

„Darum betreiben wir Leistungssport“
Zwei weitere Spieler feierten gegen die Bregenzer ihre Premiere. Neben Ex-Bayern-Spieler Luka Parkadze (Debüt) kam Mathew Collins zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz für den Aufsteiger, der kommenden Samstag (14.30) wieder in die Siegesspur zurückfinden will. „Darum machen wir das“Zu Gast ist Liga-Neuling Hertha Wels. Nach vier Partien ohne vollen Erfolg stehen drei Punkte am Matchplan. „Die Mannschaft ist hungrig. Darum betreiben wir Leistungssport – um zu gewinnen“, betont der Kapitän.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
