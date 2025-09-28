Neuer Showroom für Gin-Manufaktur in Strobl

Man muss schon ein paar Höhenmeter vertragen, um zur Thoralm bei Strobl zu gelangen. Auf rund 1400 Metern Seehöhe offenbart sich wanderwilligen dann aber Beeindruckendes: Hier wird Gin gebrannt. Aber nicht nur einer. Sondern Salzburgs Aushängeschild des hochprozentigen Getränks. Als „Gin des Jahres“ wurde das Produkt aus dem Salzkammergut bereits sogar in London ausgezeichnet.