Neuer Showroom für Gin-Manufaktur in Strobl

Die Thoralm Manufaktur, Hersteller von hochwertigem Gin, hat den ehemaligen Kuhstall auf der Thoralm zu einem Showroom umgebaut. Bei einem Tag der offenen Tür am Wochenende lud man erstmals in die neuen Räumlichkeiten in luftiger Höhe.
Man muss schon ein paar Höhenmeter vertragen, um zur Thoralm bei Strobl zu gelangen. Auf rund 1400 Metern Seehöhe offenbart sich wanderwilligen dann aber Beeindruckendes: Hier wird Gin gebrannt. Aber nicht nur einer. Sondern Salzburgs Aushängeschild des hochprozentigen Getränks. Als „Gin des Jahres“ wurde das Produkt aus dem Salzkammergut bereits sogar in London ausgezeichnet.
Nun hat die Gin-Manufaktur den ehemaligen Kuhstall auf der Thoralm zu einem Showroom umgebaut. Trockenblumen hängen dort von der Decke, zur Deko. Denn im Gin stecken Kräuter. Direkt vor der Türe der Alm gesammelt, betont Thoralm-Gin-Chef Mark Pohl.
Dass es einmal so weit kommt, hätte der studierte Architekt aus Berlin nicht gedacht. Er erwarb die leerstehende Alm vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden. Das hochprozentige Projekt hat seitdem ordentlich Fahrt aufgenommen.
