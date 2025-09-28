Salzburger Radfahrer von Lkw gerammt und verletzt

Ein 59-jähriger Radfahrer wurde Sonntagvormittag bei einem Lkw-Unfall in Piding (benachbartes Bayern) schwer verletzt. Er wird im Krankenhaus Bad Reichenhall behandelt. Es soll sich dabei um einen Salzburger handeln.
Der 59-Jährige fuhr am Sonntag gegen 11 Uhr am Fuß- und Radweg entlang der B20 in Richtung Piding. Zur gleichen Zeit wollte ein Lkw-Fahrer (59) in die Bundesstraße einbiegen und übersah den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Mann wurde mit voller Wucht auf den Asphalt geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen.
Zeugen schlugen sofort Alarm. Die Unfallstelle musste zunächst komplett gesperrt werden. Es soll sich bei dem Unfallopfer um einen Salzburger handeln. Er wurde ins Krankenhaus nach Bad Reichenhall gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
