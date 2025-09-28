Salzburger Radfahrer von Lkw gerammt und verletzt

Der 59-Jährige fuhr am Sonntag gegen 11 Uhr am Fuß- und Radweg entlang der B20 in Richtung Piding. Zur gleichen Zeit wollte ein Lkw-Fahrer (59) in die Bundesstraße einbiegen und übersah den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Mann wurde mit voller Wucht auf den Asphalt geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen.