Auf die Bullen wartet eine ganz andere Aufgabe

Bei allem Respekt für den Auftritt der Mozartstädter ist trotzdem zu erwähnen, dass die Spielidee von Porto den Bullen enorm entgegenkam. Die Südeuropäer setzten auf viel Ballbesitz, die Salzburger hielten indes mit ihrer oben angesprochenen Giftigkeit gut dagegen und variierten zwischen einem defensiven Block und teilweise hohem aggressivem Pressing. Spieler wie Mads Bidstrup oder Soumaila Diabate, die nicht mit dem Ball, sondern gegen ihn ihre Stärken haben, sind maßgeschneidert für Partien, in denen man viel hinterher laufen muss.