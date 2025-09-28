Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Parteitag in Salzburg

Die FPÖ ließ sich von den Aktivisten nicht stören

Salzburg
28.09.2025 05:30
Marlene Svazk bei ihrem ersten Bundesparteitag in Salzburg als Gastgeberin – beim letzten ...
Marlene Svazk bei ihrem ersten Bundesparteitag in Salzburg als Gastgeberin – beim letzten Parteitag (2005) war sie zwölf Jahre alt.(Bild: Tröster Andreas)

Die Euphorie nach Herbert Kickls Auftaktrede beim Bundesparteitag in Salzburg am Samstag kannte bei Delegierten und Gästen keine Grenzen. Eine Störaktion von Aktivisten blieb weitgehend unbeachtet. Svazek nahm das Szenario gelassen und hätte den Protestanten gerne Reinigungsmittel mitgegeben...

0 Kommentare

„Man kann es nicht beschreiben, wenn man nicht vor Ort ist“, frohlockte eine sichtlich glückliche Tirolerin am Samstag. Am Telefon schilderte sie ihrem Sohn, was sie gerade bei Herbert Kickls Rede beim 35. Bundesparteitag im Messezentrum erlebt hatte. Die martialische, rund eine Stunde dauernde Wortspende – gegen alle bisherigen Parteisysteme, gegen die EU, gegen Migranten, gegen Medien – hat alle anwesenden Parteifreunde euphorisiert zurückgelassen.

Zwei Aktivisten seilten sich ab und mussten dann knapp eine Stunde herumhängen.
Zwei Aktivisten seilten sich ab und mussten dann knapp eine Stunde herumhängen.(Bild: Tröster Andreas)

Weniger euphorisch ging es vor der Messehalle 1 zu. Polizei, so weit man sah. Bei der Autobahnabfahrt klebten sich Demonstranten auf den Asphalt. Zwei weitere Aktivisten seilten sich mit einem bengalischen Feuer vom Dach ab. Sie hissten eine Friedensfahne und die palästinensische.

Die Polizei ließ die Protestanten vorerst hängen – die hunderten Delegierten und Gäste der FPÖ nahmen die Aktion gelassen und belächelten die Aktivisten. Landesvize Marlene Svazek kommentierte die Störaktion mit den Worten: „Es wäre besser, wir hätten ihnen Putzmittel mitgegeben, dann hätten sie sich wenigstens nützlich machen können.“

Später wurden die Aktivisten von der Berufsfeuerwehr und der Polizei heruntergeholt und ...
Später wurden die Aktivisten von der Berufsfeuerwehr und der Polizei heruntergeholt und abgeführt.(Bild: Tröster Andreas)

Zurück zu Kickls Rede: Dieser konnte bei seinem Rundumschlag Salzburg nicht außen vor lassen. Er bezeichnete Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) als „türkis-schwarzes Wandervögelchen“. Ihr Vorgänger sei bereits jetzt schon entsetzt, dass er sie hier zwischenlanden gelassen habe, denn Edtstadler strebe ja viel weiter nach oben. Nur Marlene Svazek habe laut Kickl echte Heimattreue, -liebe und -verbundenheit.

Lesen Sie auch:
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
27.09.2025

Und der FPÖ-Chef brachte einen weiteren Tiervergleich. Er sprach den Bundesländern für die Zukunft Mut zu: „Ich bin sicher, ihr werdet die nächsten Platzhirsche und – damit ich auch einmal korrekt gendere – die Platzhirschkühe.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
126.991 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
118.407 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
116.336 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3259 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3043 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1656 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf