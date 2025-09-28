Die FPÖ ließ sich von den Aktivisten nicht stören

Zurück zu Kickls Rede: Dieser konnte bei seinem Rundumschlag Salzburg nicht außen vor lassen. Er bezeichnete Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) als „türkis-schwarzes Wandervögelchen“. Ihr Vorgänger sei bereits jetzt schon entsetzt, dass er sie hier zwischenlanden gelassen habe, denn Edtstadler strebe ja viel weiter nach oben. Nur Marlene Svazek habe laut Kickl echte Heimattreue, -liebe und -verbundenheit.