Milliarden fließen in Salzburg in die Wasserkraft

Am Freitag gab es schon die nächste Kraftwerkseröffnung. Das Salzachkraftwerk Stegenwald von Verbund und Salzburg AG ist bereits seit dem Frühjahr am Netz und jetzt auch offiziell eröffnet. Das Laufkraftwerk hat eine Leistung von 14,3 Megawatt. Die Verfahren für den Bau des Kraftwerks zwischen Tennen- und Hagengebirge dauerten mehrere Jahre. Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ging es schnell.