Nahversorger gesteht: „Es ist wie ein Ehrenamt“

Noch wirft der heuer im Juni eröffnete Laden im Salzburger St. Koloman keinen Gewinn ab. Markus Presch betreibt ihn aber dennoch mit Leidenschaft und fährt derzeit eine schwarze Null ein. Dabei schaffte er es auch, Senioren von digitalen Bezahlmöglichkeiten zu überzeugen.
„Kråmer seit 2025“ prangt auf der Brust von Markus Presch. Er ist einer von sehr wenigen, die auch heutzutage noch einen klassischen Nahversorger mit Vollsortiment mitten im Ort eröffnen. „Bei uns in St. Koloman hat es nichts mehr gegeben, die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind zehn Minuten mit dem Auto entfernt“, erzählt der Jung-Kramer.
Bei vielen Gesprächen mit der Gemeinde sei rasch klar geworden, dass hier niemand einen Automatenladen wolle. Der neue Nahversorger mit Selbstbedienung und digitalem Bezahlsystem werde im Ort sehr gut angenommen: „Anfangs haben wir noch viel Zeit investiert, um den Senioren die Kartenzahlung nahezubringen“, so Presch. Seither hätten sich einige sogar extra eine Bankomatkarte machen lassen.
Und obwohl der Laden fast ohne Personal auskommt, sei er schon zum Treffpunkt geworden und belebe das Zentrum. Künftig ist noch ein kleines Kaffee-Eck zum Ratschen geplant.
„Die Hintergrundarbeit als Kramer ist aber eine Lawine“, gibt Presch offen zu. Diese teile er sich mit einem Geschäftspartner. „Wir hoffen doch, dass uns in den kommenden Jahren auch etwas vom Laden überbleibt“, sagt er. Aktuell schreibe man eine schwarze Null.
Preschs Glück sei, dass er ohnehin einen Onlineladen für Schallplattentechnik habe. Dieser ist im selben Gebäude. „Mit meinem Büro bin ich in den Kramerladen übersiedelt – und fast immer hier.“
