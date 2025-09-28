Nahversorger gesteht: „Es ist wie ein Ehrenamt“

Bei vielen Gesprächen mit der Gemeinde sei rasch klar geworden, dass hier niemand einen Automatenladen wolle. Der neue Nahversorger mit Selbstbedienung und digitalem Bezahlsystem werde im Ort sehr gut angenommen: „Anfangs haben wir noch viel Zeit investiert, um den Senioren die Kartenzahlung nahezubringen“, so Presch. Seither hätten sich einige sogar extra eine Bankomatkarte machen lassen.